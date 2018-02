LIVE Snowboard - PGS Olimpiadi PyeongChang 2018 in DIRETTA : Coratti e Fischnaller per l’impresa. Galmarini favorito : Tanta Italia, anche con possibilità di medaglia, nello Snowboard alpino, questa notte alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018: nel PGS, unica specialità rimasta nel programma a cinque cerchi, ben cinque italiani, quattro tra gli uomini ed una tra le donne, proveranno a dare l’assalto al podio: si tratta di Roland Fischnaller, Edwin Coratti, Aaron March, Mirko Felicetti e Naya Ochner. A partire dall’1.00 ora italiana, via alla qualification ...

LIVE Sci alpino - Team Event Olimpiadi PyeongChang 2018 in DIRETTA : Italia ai quarti di finale : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Team Event di sci alpino alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Prima volta assoluta per la prova a squadre nella rassegna a cinque cerchi, in palio medaglie pesantissime. L’Italia non ha nulla da perdere e cerca un clamoroso colpaccio: Riccardo Tonetti, Alex Vinatzer, Chiara Costazza e Irene Curtoni incominceranno la propria avventura contro la Repubblica Ceca, poi Eventualmente ci sarà ...

LIVE Olimpiadi PyeongChang 2018 - DIRETTA sabato 24 febbraio : avanzano Fischnaller e Coratti - iniziato il Team Event di sci : uongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Ultima battaglia per i colori nostrani in questi Giochi che volgono al termine e nei quali le chance da medaglia non si sono del tutto esaurite. Nella nottata i ragazzi dello snowboard nel PGS proveranno a regalarci forti emozioni in una prova che desta sempre spettacolo e, si spera, sia da ricordare. E poi la 50 km di fondo, la maratona delle nevi, nella ...

Olimpiadi invernali 2018 Pyeongchang/ Risultati LIVE - medagliere - programma e italiani (oggi 24 febbraio) : Olimpiadi invernali 2018 Pyeongchang: Risultati live, medagliere, programma di oggi 24 febbraio e italiani in gara. Otto finali con buone speranze per l'Italia(Pubblicato il Sat, 24 Feb 2018 01:05:00 GMT)

LIVE Sci di fondo - 50 km Olimpiadi PyeongChang 2018 in DIRETTA : De Fabiani - provaci! Una gara senza padrone : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della 50 km mass start a tecnica classica delle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Si conclude il programma maschile del fondo a PyeongChang con una gara aperta a tante soluzioni, con una decina di possibili protagonisti e qualche sorpresa Il tris di favoriti vede in cima il kazako Alexey Poltoranin, che ha preparato soprattutto questa gara e due atleti che hanno già vinto l’oro a ...

LIVE Hockey ghiaccio - Olimpiadi PyeongChang 2018 in DIRETTA : Canada-Germania - semifinale. 3-4 - la Germania continua a volare : è finale! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Canada-Germania, semifinale del torneo di Hockey maschile di PyeongChang 2018. Il pronostico è sulla carta sbilanciato ma in questo torneo è lecito aspettarsi di tutto. Il Canada ha l’opportunità di tornare in finale per la terza volta consecutiva, la quarta in cinque anni. I nordamericani non hanno certo rubato l’occhio fin qui, ma sanno come si vince. Come ai quarti quando hanno saputo ...

LIVE Biathlon - Olimpiadi PyeongChang 2018 in DIRETTA : staffetta maschile. Svezia : oro incredibile! Norvegia : Svendsen sbaglia ed è argento - Germania bronzo nonostante Schempp. Italia e Francia staccatissime : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della staffetta maschile di Biathlon alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. È l’ultima gara del Biathlon a queste Olimpiadi. La staffetta mista è pronta a regalare spettacolo. Due favorite su tutte, Francia e Norvegia. Due squadre che hanno quartetti di alto LIVEllo, oltre a poter contare su due veri e propri fenomeni, Martin Fourcade e Johannes Boe. I primi due gradini del podio sembrano già ...

