Live Bologna-Genoa | cronaca e risultato in tempo reale | partita iniziata

Live Bologna-Genoa - cronaca e risultato in tempo reale : le formazioni ufficiali : Foto originale Getty Images © scelta da SuperNews Sarà Bologna-Genoa ad aprire la ventiseiesima giornata di Serie A. Allo Stadio Renato Dall'Ara andrà in scena il primo dei due anticipi, una sfida che ...

Bologna-Genoa - la cronaca Live del match : GENOVA - Il Genoa di Ballardini riparte da Bologna , trasferta al Dall'Ara nell'anticipo di campionato che per i rossoblù genovesi, mai così lucidi in trasferta, potrebbe essere l'occasione per ...