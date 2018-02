L' ITALIA U18 BATTE LA FRANCIA 18-5 A BADIA POLESINE

Campionati ITALIA ni Indoor - presenti oltre 900 atleti U18 : DIRETTA STREAMING - Anche quest'anno sarà possibile seguire i Campionati Italiani Allievi Indoor di Ancona , 10-11 febbraio, in diretta video streaming su atleti ca.tv per vivere le sfide e le ...

Volley - Qualificazioni Europei U18 2018 – L’ ITALIA parte col botto : Danimarca asfaltata 3-0 - Stefani top scorer : L’Italia inizia nel migliore dei modi il torneo di qualificazione agli Europei U18 di Volley maschile. A Martina Franca (Taranto) gli azzurrini hanno sconfitto la Danimarca con un comodo 3-0 (25-17; 25-13; 25-12): tutto davvero troppo facile per i ragazzi di coach Fanizza che si sono messi in luce con muro (9) e serviziO (11 aces). Da annotare le prestazioni importanti dell’opposto Tommaso Stefani (16 punti, 4 muri), doppia cifra ...

Volley - Qualificazioni Europei U18 2018 – I convocati dell’ITALIA : azzurri in Puglia nel weekend : Vincenzo Fanizza, CT della Nazionale Italiana U18 di Volley maschile, ha diramato le convocazioni per il torneo di Qualificazioni agli Europei di categoria. L’Italia affronterà nell’ordine Danimarca, Svizzera e Finlandia: soltanto la vincitrice del girone staccherà direttamente il pass per la rassegna continentale. Questi i dodici azzurri che scenderanno in campo a Martina Franca (Taranto) dal 4 al 6 gennaio. Giulio Magalini ...