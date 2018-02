L’Inter vince contro il Benevento e non sa nemmeno come | partita disastrosa dei

Nuova frecciata di Materazzi a Zidane : “mi ha fatto vincere un Mondiale. Vi svelo il momento peggiore alL’Inter” : Marco Materazzi nell’intervista rilasciata a ‘Libero’ è tornato a parlare del famoso episodio della finale di Berlino del 2006 con Zidane che gli rifilò una testata: “Io Zidane non lo odio, come molti sono portati a pensare – ha dichiarato l’ex difensore –. Io Zidane lo amo, non perché mi abbia dato una testata, ma perché mi ha dato una coppa del mondo. Niente Russia 2018 per l’Italia? Ho vissuto l’eliminazione ...

Serie A - 24^ giornata : L’Inter torna a vincere - il Toro c’è ma l’Udinese è stata penalizzata - volano le genovesi! : 1/21 Tano Pecoraro/LaPresse ...

Ciao ciao San Culino : a furia di giocare male L’Inter finisce per non vincere più! Spalletti credeva di poter non giocare al calcio all’infinito? : l’Inter, con sei pareggi e due sconfitte, ha eguagliato la sua peggior striscia negativa di partite senza successi in Serie A (otto di fila), ai nerazzurri non succedeva da maggio 2017. Ebbene, questo dato statistico fa sì scalpore, ma era quantomeno prevedibile. In tanti sino a qualche settimana fa hanno tirato in ballo San Culino, una squadra che giocava male, molto male, ma otteneva risultati. In quella fase della stagione però, si poteva ...

La Spal beffa L’Inter nel finale : 1-1. I nerazzurri non sanno più vincere : l’Inter non sa più vincere perchè, a Ferrara, arriva un pareggio che allunga a sette la serie delle sfide senza bottino pieno in campionato per i nerazzurri più le due gare di Coppa Italia prive di successo se non ai rigori con il Perdenone....

Ascolti : Don Matteo ristravince - ancora male Le spose di Costantino - L’Intervista al 14 - 37% : Ascolti tv di giovedì 18 gennaio 2018. Chi ha vinto in prima serata? Com’è andata L’intervista di Maurizio Costanzo? Ascolti tv di giovedì 18 gennaio 2018 in prima serata, chi ha vinto In prima serata stravince la seconda puntata della fiction Don Matteo 11 con Terence Hill e Nino Frassica, in onda su Rai1: 6.906.000 […] L'articolo Ascolti: Don Matteo ristravince, ancora male Le spose di Costantino, L’intervista al 14,37% ...

Berlusconi : «Salvini sarà ministro delL’Interno se il centrodestra vince» : Il leader di Forza Italia a La7 e le previsioni sulle elezioni del 4 marzo. La replica del ministro Martina (Pd): «Uno scenario che fa paura: serve una persona preparata»

Mancini lancia messaggi alla Figc : “Voglio vincere da Ct dell’Italia” - poi una frecciata alL’Inter : Roberto Mancini continua a mandare messaggi alla Figc in merito alla panchina della Nazionale. Il tecnico di Jesolo sembra seriamente intenzionato a diventare il nuovo ct dell’Italia. Queste le sue dichiarazioni ai microfoni della ‘Gazzetta dello Sport’: “Ho un sogno: vincere da c.t. ciò che non ho vinto da calciatore. Un Mondiale. Il lavoro quotidiano non mi mancherebbe. È da 40 anni che lavoro in campo tutti i giorni, ...

Pronostici sfavorevoli per il Milan - ma vince contro L’Inter 1 a 0 : Un anno incomprensibile per la squadra rosso-nera a cui in molti danno la colpa di una formazione di troppe 'prime donne', ma ieri, dopo svariati goal falliti, il Milan batte l’Inter 1 a 0. I rossoneri in semifinale mentre l’Inter delude molto i suoi fans. Il goal, improvviso e inaspettato, giunge al 104 minuto di gioco. Il nuovo allenatore del Milan, Gattuso, festeggia senza andare tanto per il sottile. I primi segni che il Milan si sta ...