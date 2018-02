L' Inter scaccia la crisi Benevento battuto 2-0

rainews

(Di sabato 24 febbraio 2018) Con Icardi in panchina, ci pensano i difensori centrali Škriniar e Ranocchia a far tirare un sospiro di sollievo ai tifosi nerazzurri. Ma la squadra di Spalletti ha faticato non poco per piegare il fanalino di coda del campionato