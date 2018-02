Lega | Salvini | Maroni assente? Io mi godo la piazza

Salvini : “All’interno del centrodestra sarà premiato il coraggio della Lega” : Matteo Salvini avverte l’aria del trionfo annunciato. Il centrodestra è pronto a riprendere la guida del Paese. “Mi impegno e giuro di

Lega - Maroni non si presenta al comizio di Salvini : Il presidente della Regione Lombardia, Roberto Maroni, a sorpresa non è andato alla manifestazione del Carroccio con il segretario Matteo Salvini in piazza Duomo, a Milano. Il corteo dei sostenitori ...

SALVINI A PISA - SCONTRI CON GLI ANTAGONISTI/ Video ultime notizie : Ricca (Lega) - "Il 5/3 ruspa!" : Matteo SALVINI a PISA, SCONTRI tra ANTAGONISTI e polizia durante il comizio. Video e ultime notizie, la contro-manifestazione nel centro blindato della città: feriti e arresti(Pubblicato il Fri, 23 Feb 2018 23:38:00 GMT)

I leader nel nostro studio : Matteo Salvini - segretario della Lega : Sulle armi il leader della Lega afferma: il mio modello non è quello americano, no armi in cattedra; legittima difesa si. E sull'immigrazione: si agli immigrati regolari che pagano le tasse -

Elezioni - hackerati siti di Lega e Salvinipremier : leader del Carroccio ‘camuffato’ da maiale : Matteo Salvini ‘camuffato’ da maiale, con la bandiera di Casapound e una croce celtica. Anonymous Italia ha hackerato i siti della Lega e di Salvinipremier. E oltre a questo hanno reso pubbliche più di 70mila email dei suoi iscritti “e non solo, anche email personali. Un dump – spiegano gli hacker sul loro blog – gentilmente preso dagli amici di #anonplus, perché voi capiate che la sicurezza alla quale dovete fare ...

Elezioni : Lega - a Padova lunedì 26 Salvini al Palageox : Padova, 22 feb. (AdnKronos) - "La Lega non frequenta Soros e i banchieri. La Lega sta nelle piazze, con la gente per bene. Ogni anno l’Italia “perde” 200.000 persone: una città grande come Padova. Il Pd vuole riempire le culle vuote con l’immigrazione. Noi vogliamo che l’Italia torni ad essere come

Silvio Berlusconi rompe il silenzio - l'ultimo sondaggio-bomba : 'Lega sotto di 4 punti - Salvini non sarà premier' : rompe il silenzio elettorale, Silvio Berlusconi , e getta il centrodestra nel caos. Il leader di Forza Italia , intervistato da Massimo Giannini a Circo Massimo su Radio Capital, snocciola i dati ...

Elezioni 2018/ Berlusconi : “Salvini non sarà il premier - Lega troppo distante”. E sul divorzio con la Lario.. : Elezioni 2018, diario di campagna elettorale: ultime notizie su Centrodestra, Pd e Movimento 5 Stelle. Tra aggressioni e violenze, Berlusconi torna protagonista, "Salvini non sarà premier"(Pubblicato il Thu, 22 Feb 2018 10:04:00 GMT)

Salvini - obiettivo è primo premier Lega : ANSA, - ROMA, 21 FEB - "Ci presentiamo con il simbolo Lega con Salvini. L'obiettivo è portare il primo leghista al governo del paese, altri nomi non ci interessano". Così il leader della Lega, Matteo ...

Salvini : io premier se Lega ha voto in più - se Fi lo fa Tajani : Bologna, 20 feb. , askanews, Se il 4 marzo Forza Italia avrà un voto in più dentro la coalizione del centrodestra, il prossimo presidente del Consiglio sarà Antonio Tajani, ma se un voto in più l'avrà ...

Salvini - nel libro “Il militante” il ritratto del leader che ha spostato la Lega verso destra - verso il patriottismo. E oltre il Po : E’ uno dei protagonisti della campagna elettorale. Con le sue dichiarazioni ha spostato di una spanna l’asticella del politicamente corretto, spianando la strada ai movimenti post-fascisti. Chi lo odia lo accusa di essere razzista, vuoto, incompetente e fannullone. Chi lo apprezza lo fa per la concretezza, il linguaggio diretto, la capacità di intercettare le esigenze del Paese reale. Ma chi è davvero Matteo Salvini e dove vuole arrivare? ...

Salvini torna a Piacenza per presentare il programma della Lega : Verso le elezioni, il ministro Orlando a Fiorenzuola: 'Il Pd in campo con candidati che hanno fatto tanto per Piacenza' 3 Il ministro Martina a Borgonovo per sostenere i candidati Pd: 'Siamo ...

Lega - Salvini : “Centrodestra a un passo dalla vittoria - ora o mai più” : Lega, Salvini: “Centrodestra a un passo dalla vittoria, ora o mai più” Il segretario del Carroccio, intervistato da Barbara D’Urso, ribadisce il concetto-chiave del suo partito: “Prima gli italiani” Continua a leggere L'articolo Lega, Salvini: “Centrodestra a un passo dalla vittoria, ora o mai più” sembra essere il primo su NewsGo.