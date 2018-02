Lega - Maroni non si presenta al comizio di Salvini : Il presidente della Regione Lombardia, Roberto Maroni, a sorpresa non è andato alla manifestazione del Carroccio con il segretario Matteo Salvini in piazza Duomo, a Milano. Il corteo dei sostenitori ...

Elezioni : Maroni - io premier? Se vince Lega sarà Salvini : Roma, 12 feb. (AdnKronos) – ‘”Con Matteo Salvini ho un ottimo rapporto, al di là delle divergenze d’opinione, come è giusto che sia. Dopo 28 anni nelle istituzioni in politica, lo dico con una battuta: il reato è prescritto. Il premier sarà Salvini, se vince la Lega”. Lo ha detto il governatore della Lombardia Roberto Maroni, intervenendo stamattina a ‘Non Stop News’, in onda su Rtl 102.5. L'articolo ...

Maroni - Lega diversa da origini : ANSA, - MILANO, 5 FEB - "No, vedo una Lega che ha l'ambizione di diventare un partito nazionale. Ricordo le origini, quando Bossi diceva che la Lega non era né di destra né di sinistra ma del Nord. Ma ...

Terremoto Lega : esplode la rabbia contro Maroni premier. E Salvini pensa alla scissione : La rabbia e lo sdegno rimbalzano di telefonino in telefonino. Le liste sono state presentate e le sorprese non mancano in casa Lega dove si aspettavano grandi rivoluzioni di tipo nazionalista ma, al ...

Lega - a Genova aperta inchiesta per riciclaggio dei rimborsi-truffa durante le gestioni di Maroni e Salvini : durante le gestioni di Roberto Maroni e Matteo Salvini la Lega ha incamerato, riutilizzato e messo al sicuro dai sequestri con vari artifici i rimborsi-truffa ottenuti da Umberto Bossi e dal tesoriere Francesco Belsito. Secondo quanto scrive Il Secolo XIX, è questa l’ipotesi della Procura di Genova che ha aperto un’inchiesta per riciclaggio sul Carroccio. L’indagine, al momento a carico di ignoti, nasce dall’esposto ...

L'ombra del Divo spacca la Lega - l'ira di Maroni : E il Cavaliere si lascia andare anche a ipotesi sulla composizione del governo: "12 ministri, di cui quattro dal mondo dell'università, dell'impresa e del terzo settore e solo otto dalla politica ". ...

La Lega si spacca sulla Bongiorno lite Maroni-Salvini : Marco Conti ROMA. 'Giulia Bongiorno dice: Questa Lega nazionale l'avrebbe approvata anche Andreotti. È davvero cambiato il mondo: io e Bossi quelli come Andreotti li abbiamo sempre combattuti'. Un tweet di Roberto Maroni dà sfogo alle perplessità della base del Carroccio contro la candidatura di Giulia Bongiorno. L'...

Giulia Bongiorno nella Lega : scontro tra Salvini e Maroni Video : Roberto #Maroni non ha preso per niente bene l’annuncio della candidatura nelle liste della Lega dell’avvocato Giulia #Bongiorno, ufficializzato ieri da Matteo #Salvini. Il governatore uscente della Lombardia, gia' dato in rotta di collisione con la linea politica del segretario, ha pubblicato un post su Twitter per ricordare che lui e il fondatore del Carroccio Umberto Bossi hanno sempre combattuto “quelli come Andreotti”, con chiaro ...

Lega - Maroni all’attacco di Salvini e Bongiorno : “Io e Bossi quelli come Andreotti li abbiamo combattuti” : Tra un post di auguri alla compianta Janis Joplin e l’auspicio che anche il Palazzo Reale di Monza diventi patrimonio Unesco Roberto Maroni, autoesclusosi da una nuova candidatura alla guida della Lombardia per motivi ancora oscuri, storce il naso contro le decisioni del suo segretario Matteo Salvini. Con cui nei gironi scorsi, dopo il suo addio al Pirellone, ha avuto uno scambio furibondo. In un post su Facebook critica la scelta del ...