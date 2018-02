Le aziende Usa scaricano la lobby delle armi | fuga dalla Nra

Con l'hashtag #boycottNRA le aziende Usa scaricano la lobby delle armi : La Nra, l'associazione americana che sostiene il diritto di armarsi, comincia a perdere colpi. Il recente massacro alla Stoneman Douglas High School di Parkland, in Florida, ha suscitato un ampio ...

aziende Usa : trimestrali boom e tanta liquidità da smaltire : Ed è forse questa prudenza a spiegare i rischi di surriscaldamento indotti dall'introduzione di un piano di stimolo fiscale in un'economia ai punti massimi del ciclo. Con gli effetti degli annunci ...

aziende in fuga - Ue sotto accusa : crescono i casi di dumping fiscale : Sul sito della Sario, la Slovak investment and trade development agency, l'agenzia slovacca costituita per attrarre gli investimenti nella repubblica dell'Est, le condizioni proposte alle...

Intelligenza artificiale poco usata da aziende italiane : ... rivelando che soltanto il 38% delle iniziative di AI individuate nel mondo è a regime, "una su cinque, il 21%, è in corso di implementazione". I principali campi di applicazione riguardano l'...

Usa : aziende guardano a produrre cobalto indispensabile per i veicoli elettrici : ...Uno studio del gruppo britannico Cru ha anticipato che entro il 2030 la domanda annuale di cobalto per le batterie al litio triplicherà le odierne 100.000 tonnellate l'anno prodotte in tutto il mondo.

Ragusa - allarme crisi aziende zootecniche : A Ragusa è allarme per la crisi delle aziende zootecniche. La denuncia della consigliera comunale Elisa Marino.

BlackRock alle aziende Usa : 'Dedicatevi anche al bene comune' : Parole semplici, ma che fanno un certo effetto se pronunciate da BlackRock, il più grande fondo d'investimento del mondo con i suoi 6.000 miliardi di dollari gestiti . Una macchina da soldi, che però ...

Ragusa - cantieri edili e aziende agricole irregolari : sanzioni per 25 mila euro : Attività ispettiva dei Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Ragusa: 6 lavoratori in nero, sospesa 1 attività, sanzioni per 25 mila euro.

Farmaci : epidemia di abuso di oppioidi - 10 città USA fanno causa ad aziende : Una clamorosa causa contro le aziende farmaceutiche che producono e pubblicizzano aggressivamente medicinali che danno forte dipendenza, in primis gli antidolorifici. A intentarla ben 10 città dello Stato americano dell’Indiana: la capitale Indianapolis, Noblesville, Bloomington, Greenwood, Fort Wayne, Muncie, Kokomo, Terre Haute, Atlanta, Jennings County e Vigo County. A questi centri urbani – riporta il quotidiano locale ...