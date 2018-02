Lazio | un Ciro-tondo tra i miti del gol

Riecco Ciro : la Lazio è da Champions : Missione compiuta per la Lazio, che torna alla vittoria dopo quattro sconfitte consecutive (tre in campionato e una in Europa League) e soprattutto torna in zona Champions, scavalcando l'Inter e salendo così al quarto posto. Gli Inzaghi boys riescono inoltre a vincere per la prima volta in questo campionato una partita di lunedì, al terzo tentativo dopo le due sconfitte contro Torino e Genoa.Un match facile per i biancocelesti, dominato ...

Lazio - attacco Immobile : 14 vittorie su 15 quando Ciro va in gol : Pensieri e parole affollano la testa dei giocatori della Lazio. La mancanza di vittorie, quattro turni tra coppa e campionato, ha portato via con sé anche la tranquillità. Sereno variabile il clima ...

Lazio - FELIPE ANDERSON FUORI SQUADRA/ Rissa con Inzaghi? Ciro Immobile lo difende : FELIPE ANDERSON diserta l'allenamento della LAZIO: non sarà convocato per la trasferta di Napoli dopo le critiche post LAZIO-Genoa e lo scontro verbale con Simone Inzaghi(Pubblicato il Thu, 08 Feb 2018 10:44:00 GMT)

Probabili Formazioni/ Milan Lazio : diretta tv - orario - le notizie live. I vice di Ciro Immobile : Probabili Formazioni Milan Lazio: diretta tv, orario, le notizie live sugli schieramenti delle due squadre che si affrontano nella semifinale di andata della Coppa Italia, a San Siro(Pubblicato il Tue, 30 Jan 2018 15:52:00 GMT)

PROBABILI FORMAZIONI/ Milan Lazio : out Ciro Immobile. Quote - le ultime novità live (Serie A 22^ giornata) : PROBABILI FORMAZIONI Milan Lazio: le Quote e le ultime novità live sugli schieramenti del big match di San Siro. I rossoneri cercano continuità contro i biancocelesti che stanno volando(Pubblicato il Sun, 28 Jan 2018 10:00:00 GMT)

Lazio - miracolo a San Siro : Ciro non è Immobile : Indomabile Immobile. Generoso, forse un po' incosciente, ma con una voglia pazzesca di tornare in campo e segnare al Milan e nello stadio della delusione mondiale. Una cura nella cura. Ciro allunga, ...

Lazio - le condizioni di Ciro Immobile - : Il medico sociale della Lazio, Fabio Rodia, ai microfoni di Lazio Style Channel ha dato un aggiornamento sulle condizioni di Ciro Immobile, uscito infortunato durante la gara contro il Chievo. 'Si ...

Lazio - Immobile come Signori : 'Ciro il grande' punta la Champions : ROMA - L'ultimo calciatore laziale capace di segnare almeno 20 gol in campionato per due stagioni di fila era stato Giuseppe Signori tra il 1992 e il 1994 . Sono passati 23 anni da quel momento e ...

Lazio - Inzaghi : 'Bravissimo Ciro - ma anche tutti gli altri' : 'Forse avremmo dovuto avere qualche punto in più, ma tant'è - ha continuato ai microfoni di Premium Sport - cercheremo di fare un girone di ritorno migliore di quello di andata, oltre a onorare al ...

Lazio - troppa grazia san Ciro - Spal travolta : Lazio, troppa grazia san Ciro, Spal travolta – Sette gol in una partita, se vi sembran pochi… E il bello che cinque li ha fatti... L'articolo Lazio, troppa grazia san Ciro, Spal travolta su Roma Daily News.

La stanza d’albergo di Ciro in Gomorra 3 è boom di prenotazioni - l’effetto emuLazione tra “stese” e turismo : La stanza d'albergo di Ciro in Gomorra 3, presso l'hotel Mignon intorno a Piazza Garibaldi a Napoli, ha fatto registrare negli ultimi giorni un boom di prenotazioni: il curioso fenomeno per cui il due stelle napoletano si è ritrovato un gran numero di richieste in più rispetto alla media, come riporta l'edizione napoletana di Repubblica, è certamente diretta conseguenza delle riprese della serie tv realizzate nella struttura. Quello che prima ...

Il destino di Ciro di Marzio : la riveLazione di Fasoli autore di Gomorra : In una recente intervista per il quotidiano “la Repubblica”, Leonardo Fasoli, uno degli autori di Gomorra, ha spiegato il reale motivo per cui la terza stagione di Gomorra è finita in modo in cui i fan proprio non si aspettavano, ovvero con la morte di Ciro Di Marzio, meglio conosciuto come "l’immortale". Questo finale di stagione ha destato non poche polemiche tra tutti i più accaniti fan della serie, ma lo stesso Fasoli ha ribadito che essa ...