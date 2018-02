Lazio | allerta meteo | neve in bassa quota

Maltempo. Preallerta neve Lazio e Fiumicino : ‘Il Centro Funzionale Regionale rende noto che il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse con indicazione che dalla tarda... L'articolo Maltempo. Preallerta neve Lazio e Fiumicino su Roma Daily News.

Maltempo - domani in arrivo neve - pioggia e vento forte : diramata allerta anche per il Lazio : Una depressione presente sul Mediterraneo continua ad alimentare condizioni di marcata instabilità, che coinvolgerà domani le estreme regioni meridionali dell'Italia. Al contempo,...

Maltempo - domani in arrivo neve - pioggia e vento forte : diramata allerta anche per il Lazio : Una depressione presente sul Mediterraneo continua ad alimentare condizioni di marcata instabilità, che coinvolgerà domani le estreme regioni meridionali dell'Italia. Al contempo, l'ingresso di aria ...

Allerta Meteo Lazio : criticità “gialla” per neve “fino a quote di pianura” : Il Centro Funzionale Regionale del Lazio rende noto che il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un avviso di condizioni Meteorologiche avverse (codice giallo) con indicazione che dalla tarda mattinata di domani, domenica 25 febbraio e per le successive 24-36 ore si prevedono sul Lazio nevicate al di sopra dei 500-700 metri, con quota neve in progressivo calo fino a quote di pianura nel corso della sera, con apporti al suolo da deboli a ...

Maltempo - allerta neve in Puglia : stop alla circoLazione dei Tir a Bari - Barletta-Andria-Trani e Foggia : Le Prefetture di Bari, Barletta-Andria-Trani e di Foggia hanno adottato un decreto che vieta la circolazione fuori dai centri abitati nel territorio di queste province, in previsione di nevicate anche a bassa quota in Puglia: l’interdizione riguarda i veicoli ed i complessi di veicoli per il trasporto di cose di massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 tonnellate. Nelle province Bat e Foggi la disposizione sarà in vigore a ...

BURAN - NEVE E GELO : ALLARME MALTEMPO/ Video - pericolo valanghe : allerta di 36 ore nel Lazio (previsioni meteo) : MALTEMPO, arriva BURAN: ondata di GELO siberiano. Previsioni meteo: a Milano NEVE e temperature sotto zero. Le ultime notizie: a Genova è emergenza senzatetto, bora record a Trieste(Pubblicato il Fri, 23 Feb 2018 23:19:00 GMT)

Allerta temporali in tutto il Lazio e a Roma scatta il piano neve : Dalla serata di oggi e per le prossime 24-36 ore il Centro funzionale regionale ha emesso un Allerta meteo sul Lazio dove è previsto il persistere di precipitazioni sparse anche a carattere di ...

Allerta meteo Lazio : temporali e forte vento da stasera per 36 ore : Il Centro Funzionale Regionale del Lazio rende noto che il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso oggi un avviso di condizioni meteorologiche avverse con indicazione che dalla serata di oggi e per le successive 24-36 ore, si prevedono sul Lazio: il persistere di precipitazioni sparse anche a carattere di rovescio o temporale. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forte raffiche di ...

Allerta meteo Lazio : in arrivo neve e temporali : Il Centro Funzionale Regionale rende noto che il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse con indicazione che dalla tarda serata di oggi, mercoledì 21 febbraio e per le successive 24-36 ore, si prevedono sul Lazio nevicate mediamente al di sopra dei 700-900 metri sulle zone appenniniche con apporti al suolo da deboli a moderati. Lo comunica in una nota la Regione Lazio. Si prevedono inoltre, ...

Maltempo - domani allerta gialla nel Lazio : Maltempo, domani allerta gialla nel Lazio Rischio idrogeologico previsto a partire dalle prime ore del mattino del 18 febbraio. Criticità a seguito di precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale. METEO Parole chiave: ...

Maltempo - domani allerta gialla nel Lazio - : Rischio idrogeologico previsto a partire dalle prime ore del mattino del 18 febbraio. Criticità a seguito di precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale. METEO

Allerta Meteo Lazio : rovesci e temporali in arrivo - criticità “gialla” da domani mattina : Il Centro Funzionale Regionale del Lazio ha emesso oggi l’Allerta Meteo. Il bollettino di criticità idrogeologica e idraulica riporta una valutazione di criticità codice giallo a seguito di precipitazioni previste sparse, anche a carattere di rovescio o temporale sulle seguenti zone di Allerta del Lazio: dalle prime ore di domani mattina, domenica 18 febbraio e per le successive 18-24 ore per rischio idrogeologico su Bacini Costieri Nord, ...

Meteo - ecco dove nevicherà domani. Mercoledì gelido - allerta dal Lazio alla Sicilia : Arriva la neve. All'interno del flusso di correnti nord-occidentali che muove i sistemi perturbati dall'Atlantico verso il Mediterraneo, domani un ulteriore impulso di instabilità,...

Allerta meteo Lazio : neve a bassa quota - possibile sopra i 200-400 m : ”Il Centro Funzionale Regionale rende noto che il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso oggi un avviso di condizioni meteorologiche avverse con indicazione che dal mattino di domani e per le successive 6-9 ore si prevedono sul Lazio ‘nevicate al di sopra dei 200-400 metri e apporti al suolo deboli’.Lo comunica in una nota la Regione Lazio. Il Centro Funzionale Regionale ha emesso pertanto un bollettino con attenzione ...