Lavoro a tempo determinato e part-time | come siamo davvero messi in Europa

Lavoro : nel 2017 assunzioni a tempo indeterminato in calo. Aumentano i contratti a termine : Nel 2017 calano le assunzioni a tempo indeterminato, Aumentano invece dei contratti a termine. E' quanto rileva l'INPS nell' Osservatorio sul precariato . Nel settore privato si registra un saldo tra ...

Inps : nel 2017 crescono i posti di Lavoro - ma è boom tempo determinato : Nel 2017 si è registrata una crescita di occupazione di quasi mezzo milione di posti di lavoro , relativi però soprattutto a contratti a tempo determinato. Secondo i dati Inps, infatti, "si registra ...

Giovani e Lavoro - in tempo di crisi - : il bonus per incentivare l'occupazione : Che sia il lavoro la vera e propria emergenza di questi tempi , è ormai cosa nota. Giovani e lavoro: un binomio che di questi tempi sembra proprio non andare d'accordo. Ben vengano dunque tutte le ...

Sul Lavoro non avere fretta : ogni trasformazione richiede tempo : La scienza può insegnare tanto anche a chi vive fuori dai laboratori . La fisica e la chimica, discipline che si occupano della materia e dei suoi diversi stati, possono aiutare chiunque debba affrontare ...

Reggio Calabria - CISL : 'i dipendenti a tempo determinato dei centri per l'impiego avranno un contratto di Lavoro con un'estensione oraria ... : Infine, stante le difficoltà riscontrate dall'ente, per il pagamento della retribuzione del mese di gennaio 2018, su richiesta dei sindacati, la parte politica della Città Metropolitana ha assunto l'...

CLAUDIO BAGLIONI/ "Dopo Sanremo - riprenderò il mio Lavoro - sospeso da tre mesi e mezzo" (Che tempo che fa) : CLAUDIO BAGLIONI prima del Festival di Sanremo 2018 si lascia intervistare dall'amico Fabio Fazio in onda durante Che tempo che fa, risponderà ad Antonio Ricci e la sua polemica?(Pubblicato il Mon, 05 Feb 2018 00:11:00 GMT)

Maltempo Milano - chiuso un tratto della statale 36 a Madesimo : spazzaneve al Lavoro : Anas comunica che, sulla strada statale 36 “Del Lago di Como e dello Spluga”, a causa delle avverse condizioni meteo è stato chiuso, in entrambe le direzioni, il tratto compreso tra il km 140,700 e il km 147,000, in località Madesimo in provincia di Sondrio. Sul posto sono presenti il personale di Anas con i mezzi spazzaneve per ripristinare al più presto la normale circolazione. Restano sempre regolarmente raggiungibili gli impianti ...

Lavoro - Poletti : su politiche attive serve tempo - ne parleremo : Roma, 23 gen. (askanews) Il ministro del Lavoro, Giuliano Poletti, non entra nel merito dei ritardi nelle politiche attive, vero architrave del Jobs act, e delle criticità che stanno anche avvelenando ...

Enzo Iacchetti/ "Libera nos Domine" il suo nuovo Lavoro teatrale (Che tempo che fa) : Tra gli ospiti della puntata di domenica 21 gennaio di Che tempo che fa, Enzo Iacchetti, il noto conduttore di Striscia la notizia, ecco di cosa parlerà questa sera.(Pubblicato il Sun, 21 Jan 2018 09:54:00 GMT)

Il Pd ritocca la normativa sul Lavoro : nel programma - durata dei contratti a tempo determinato ridotta da 36 a 24 mesi : Il programma elettorale del Pd sarà presentato nelle "prossime ore", scrive Matteo Renzi su Facebook. Domani a Milano, l'iniziativa con gli eurodeputati del Pd sugli "Stati Uniti d'Europa" sarà una prima occasione per presentare la parte del programma più focalizzata sull'Ue. Ma i cento punti programmatici, che il leader Pd inizialmente prevedeva di annunciare mercoledì scorso in direzione nazionale, saranno pronti ...

Maltempo : temperature sottozero nel Frusinate - spargisale al Lavoro : “Sulle strade del Frusinate questa notte registrate temperature tra i -9 gradi del passo di Forca D’acero sulla Sr509 all’altezza del km 9+680, e i -6 di alcuni tratti della Sr627 della Vandra. All’opera mezzi spargisale di Astral spa per possibili tratti ghiacciati“: lo rende noto Astral Infomobilità. L'articolo Maltempo: temperature sottozero nel Frusinate, spargisale al lavoro sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo - danni a rete elettrica in Calabria : Enel al Lavoro : Le forti raffiche di vento che, nelle ultime ore, stanno interessando le province di Cosenza, Catanzaro e Crotone hanno causato anche danni alle linee elettriche a causa di alberi abbattuti o altro materiale divelto dal forte vento. Il personale di e-distribuzione, la societa’ del Gruppo Enel che gestisce la rete elettrica di media e bassa tensione, sta gia’ operando per individuare e riparare le linee danneggiate. I tecnici ...