La sfida di Colla alla Cgil autarchica della Camusso

Per Cuadrado 3 mesi di stop : decolla la sfida al Napoli per Politano : Per Cuadrado 3 mesi di stop: decolla la sfida al Napoli per Politano Lunedì 29 gennaio. E’ questa la data segnata in rosso sul calendario di Massimiliano Allegri: Juan Cuadrado, infatti, sarà visitato in Germania e saprà se dovrà operarsi per curare la pubalgia che lo sta tenendo lontano dai campi di calcio da metà […] L'articolo Per Cuadrado 3 mesi di stop: decolla la sfida al Napoli per Politano sembra essere il primo su NewsGo.