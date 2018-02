La Polizia di Stato di Trapani denuncia 4 maestre violente

Blastingnews

(Di sabato 24 febbraio 2018) Un importante operazione è stata compiuta poche ore fa in Sicilia, dove quattrodi scuola elementare sono statete per maltrattamenti nei confronti di alcuni alunni. Le quattro sono state scoperte grazie alle microcamere presenti, che hanno messo in mostra le percosse ai danni dei bambini. Le quattrosono state interdette per un anno Una brutta vicenda è venuta alla luce poche ore fa adove gli agenti dihannoto alcune docenti colpevoli di atti vessatori e intimidatori ai danni di alcuni alunni. La spiacevole situazione è stata smascherata dopo tre mesi di indagini, che erano partite per via delladi un'altra insegnante. Quest'ultima aveva messo in guardia gli agenti rivelando che in quella scuola si consumavano violenze fisiche e verbali, come confermato dal risultato delle scrupolose indagini. Gli atti deprecabili avvenivano in ...