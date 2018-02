La legge sulla sorveglianza di massa olandese di cui nessuno parla

Tre leggende metropolitane sulla Cina : Tradizionale “banchetto delle cento famiglie” durante le celebrazioni di fine anno a Wuhan, Cina (foto: Wang He/Getty Images) Secondo il calendario cinese il capodanno quest’anno cade il 16 febbraio. Lasciato l’anno del Gallo, seguendo la successione dello zodiaco cinese, comincerà l’anno del Cane, non prima che sia stato celebrato come da tradizione, e non solo in Cina. La festa, che può durare da uno a pochi ...

Polonia disponibile a rivedere la legge sulla Shoah : Il premier polacco Mateusz Morawiecki si è mostrato aperto alla possibilità di un cambiamento della controversa legge sull'olocausto. Se la Corte Costituzionale dovesse stabilire che è necessario, parti della nuova norma potrebbero essere formulate in modo più preciso, ha detto il premier alla radio polacca.Il presidente polacco Andrzej Duda aveva firmato il 6 febbraio scorso la controversa legge sulla Shoah, ma si ...

Riforma pensioni & Ape volontaria/ Le parole di Boeri sulla legge Fornero: Riforma pensioni, ultime notizie. Le parole di Boeri sulla Legge Fornero. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 14 febbraio

L'inutile lagna sulla legge elettorale : Tra le varie polemiche insensate che circondano la campagna elettorale, una delle più insensate è quella basata sulla denuncia dell'assenza del voto disgiunto, sostenuta soprattutto da Pier Luigi ...

La legge sulla shoah fa male alla Polonia : ... "il rifiuto dell'universalismo " l'insistenza sul carattere eccezionale di questo paese " è al centro della 'politica storica' della Polonia, che mira a controllare la versione del ventesimo secolo ...

Elezioni - Berlusconi : “Migranti non sanno come vivere e compiono furti nelle case. Cambieremo legge sulla legittima difesa” : Silvio Berlusconi torna ad attaccare i migranti presenti in Italia. Per il leader di Forza Italia ce ne sono 600mila “che non sanno come vivere e compiono furti in appartamento“. La soluzione? “Secondo la sinistra la gente si può difendere solo di notte, per noi ci si può difendere sempre per cui Cambieremo la legge sulla legittima difesa“. Ospite di Dalla vostra parte su Rete4, l’ex presidente del Consiglio ...

L'attacco hacker al Pd di Firenze e la legge sulla Shoah in Polonia. Le notizie del giorno - in breve : DAL MONDO C'e' un accordo tra sindacati e aziende in Germania sulle 28 ore . Dopo ripetuti scioperi, i lavoratori del settore metallurgico , circa quattro milioni, hanno ottenuto il diritto di poter ...

Il presidente Duda firmerà la legge polacca sulla Shoah : Il presidente polacco Andrzej Duda ha fatto sapere che firmerà la controversa legge sull'Olocausto. La legge prevede pene fino a tre anni di carcere per chi attribuisce alla nazione o allo stato polacco i crimini compiuti dai nazisti tedeschi. L'ultima parola spetta ora alla Corte costituzionale, che dovrà stabilire se la norma è conforme alla costituzione.

Malata Sla dice basta e fa staccare la spina. Primo caso sulla base della legge sul biotestamento : Ha combattuto per cinque anni la sua battaglia contro la Sla, poi ha scelto di dire basta e di staccare la spina. Patrizia Cocco, nuorese di 49 anni, se ne è andata con il sorriso, sabato scorso, stringendo la mano di sua mamma e dei suoi cari, come riporta il quotidiano L’Unione Sarda. È stata la prima in Italia dopo l’entrata in vigore della legg...

RIFORMA PENSIONI 2018/ Centrodestra verso compromesso sulla legge Fornero: RIFORMA PENSIONI 2018, oggi 3 febbraio. Il Centrodestra verso compromesso sulla Legge Fornero. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali

legge sulla Shoah - bufera sulla PoloniaVarsavia si difende : “Auschwitz? Era tedesco” : Legge sulla Shoah, bufera sulla PoloniaVarsavia si difende: “Auschwitz? Era tedesco” “I campi dove sono stati sterminati milioni di ebrei non erano polacchi”, afferma il premier spiegando il decreto approvato giovedì, che ha sollevato molte critiche. Israele attacca: “Un caso di negazione della Shoah” Continua a Leggere L'articolo Legge sulla Shoah, bufera sulla PoloniaVarsavia si difende: “Auschwitz? ...

