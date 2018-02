La Gran Bretagna non è pronta a cooperare con l' Ecuador sul caso Assange

Curling femminile - Olimpiadi PyeongChang 2018 : il Giappone supera la Gran Bretagna e conquista una storica medaglia di bronzo : Il Giappone conquista una storica medaglia di bronzo nel torneo di Curling femminile alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang. La squadra formata da Satsuki Fujisawa, Chinami Yoshida, Yumi Suzuki, Yurika Yoshida (e la riserva Mari Motohashi) ha battuto la Gran Bretagna di Eve Muirhead per 5-3, regalando così la prima medaglia olimpica in questo sport al proprio paese. Una partita estremamente equilibrata nella prima parte, infatti è arrivata una ...

Curling femminile - Olimpiadi PyeongChang 2018 : Corea del Sud e Svezia si giocheranno l’oro - superate Giappone e Gran Bretagna : La Corea del Sud vola in finale nel torneo di Curling femminile alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang e si giocherà una storica medaglia d’oro con la Svezia. Le padrone di casa hanno battuto il Giappone per 8-7, mentre le scandinave hanno superato la Gran Bretagna per 10-5. La storica semifinale tra Corea del Sud e Giappone è stata equilibrata e combattuta fino all’ultima stone. Le padrone di casa aprono benissimo con tre punti e poi le due ...

In Gran Bretagna viene fondato il partito anti-Brexit : In questi giorni è stato appena creato in Gran Bretagna un nuovo partito chiamato Renew, il quale ha come obiettivo principale quello di impedire la Brexit. Quest’ultimo è chiaramente ispirato al movimento moderato francese “En Marche” capitanato dal presidente Macron. La sua fondazione ha sicuramente destato una Grande attenzione da parte della stampa internazionale e locale. Questa nuova forza politica è nata grazie agli sforzi di un ...

Curling femminile - Olimpiadi PyeongChang 2018 : storica semifinale tra Corea del Sud e Giappone - nell’altra sfida si affrontano Gran Bretagna e Svezia : Il round robin del torneo di Curling femminile alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang si è chiuso con dei verdetti in parte sorprendenti e le quattro semifinaliste saranno Corea del Sud, Svezia, Gran Bretagna e Giappone. Andiamo quindi ad analizzare il loro cammino fino ad ora e le prospettive delle prossime sfide. Partiamo dalla storica sfida tra Corea del Sud e Giappone, visto che per entrambe si tratta della prima semifinale in una rassegna ...

Curling - Olimpiadi PyeongChang 2018 : in semifinale il derby nordamericano tra Canada e USA - la Svezia sfiderà la vincitrice di Gran Bretagna-Svizzera : Si entra nel vivo del torneo di Curling maschile alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang con la sfida diretta per le medaglie. Le semifinaliste di questa edizione sono Svezia, Canada e Stati Uniti, mentre la quarta uscirà dallo spareggio tra Gran Bretagna e Svizzera. Andiamo quindi ad analizzare il loro cammino fino ad ora e le prospettive delle prossime sfide. Partiamo dallo spareggio tra Gran Bretagna e Svizzera, che si svolgerà nella nottata ...

Curling - Olimpiadi PyeongChang 2018 : Canada e Stati Uniti raggiungono la Svezia in semifinale - Gran Bretagna e Svizzera giocheranno lo spareggio : Canada, Stati Uniti e Svezia si giocheranno le medaglie nel torneo di Curling maschile alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang insieme a una tra Gran Bretagna e Svizzera, che dovranno passare dallo spareggio per ottenere l’ultimo pass per le semifinali. Il match decisivo di questa ultima sessione è stata quello tra Stati Uniti e Gran Bretagna, in cui i nordamericani hanno dominato, trovando la vittoria per 10-4. La squadra capitanata dallo skip ...

Curling femminile - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : Svezia e Gran Bretagna in semifinale con la Corea : Svezia e Gran Bretagna si uniscono alla Corea del Sud nelle semifinali del torneo femminile di Curling alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. L’ultima semifinalista sarà una tra Giappone e USA: le asiatiche hanno un successo di vantaggio sugli USA quando manca una giornata al termine del round robin. La Corea del Sud si conferma al comando della classifica dopo aver asfaltato OAR per 11-2, la partita si è conclusa addirittura al ...

Gran Bretagna - indagato per molestie il vedovo di Jo Cox : Lo scandalo delle molestie torna a scuotere la Gran Bretagna e il mondo delle organizzazioni non governative. Dopo la vicenda che ha riguardato la potente organizzazione umanitaria 'Oxfam', recentemente è toccato a Brendan Cox finire nel mirino delle indagini. Difatti, il vedovo della politica labrurista è stato accusato di aver molestato due donne quando lavorava nei ranghi della nota organizzazione umanitaria internazionale 'Save The ...

Gran Bretagna - Kentucky Fried Chicken resta senza polli e chiude i ristoranti : 'È la fine del mondo' : Sconcerto fra i clienti restati a digiuno: uno di loro ha twitatto, forse con un po' di ironia, 'E' la fine del mondo'. Secondo i responsabili di Kfc nel Regno Unito, il problema è stato causato dal ...

Curling femminile - Olimpiadi PyeongChang 2018 : il Giappone batte la Svezia e la raggiunge al secondo posto - vittorie importanti anche per Stati Uniti e Gran Bretagna : Il Giappone supera la Svezia nella nona sessione e ora le due squadre sono appaiate in seconda posizione nel torneo di Curling femminile alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang. vittorie importanti anche per Stati Uniti e Gran Bretagna che salgono al quarto posto e tornano così pienamente in corsa per semifinali. Giornata quindi da dimenticare per la Svezia di Anna Hasselborg che, dopo la sconfitta con la Corea del Sud, viene battuta anche dal ...

Trump incolpa Obama per il 'Russiagate' - La Spagna e la Bce - Rette universitarie troppo alte in Gran Bretagna - - Key4biz : Lo riferisce oggi la stampa spagnola, che sottolinea come l'eventuale fallimento di De Guindos potrebbe essere dannoso per la credibilita' dell'intera Spagna, attualmente la quarta economia dell'euro.

Curling - Olimpiadi PyeongChang 2018 : la Svezia viene travolta dalla Svizzera - ma è comunque la prima semifinalista. La Gran Bretagna raggiunge il Canada : La Svezia è la prima semifinalista del torneo di Curling maschile alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang. La squadra capitanata da Niklas Edin, nonostante la clamorosa sconfitta per 10-3 con la Svizzera di Peter De Cruz, ottiene comunque la qualificazione con due gare d’anticipo. Il Canada viene superato all’extra-end dagli Stati Uniti e raggiunto al terzo posto dalla Gran Bretagna, che ha battuto la Danimarca. L’Italia è stata ancora sconfitta ...

Olimpiadi Invernali 2018 - Curling - Italia beffata nell'extra end : la Gran Bretagna stende gli azzurri 7-6 : Quattro sconfitte per l'Italia del Curling alle Olimpiadi Invernali 2018, gli azzurri si arrendono 7-6 all'extra end e scendono al settimo posto Un'altra volta è fatale l'ultima stone agli azzurri ...

PyeongChang - curling : l'Italia va all'extra end - ma cede 7-6 alla Gran Bretagna : Extra end, tempo supplementare: la sconfitta dell'Italia contro la Gran Bretagna, patria del curling, arriva nel modo più beffardo. Anche se gli azzurri, nel corso del match, hanno praticamente sempre ...