La debole Ue non investe nel suo futuro 

Ue - Boccia : debolezze post-elezioni non depotenzino Italia : Verona, 10 feb. , askanews, - Le eventuali "debolezze" politiche create dalle elezioni del 4 marzo non devono depotenziare il ruolo dell'Italia in Europa. Lo ha affermato il presidente di ...

Paniere Istat 2018 - entrano l’avocado e il robot aspirapolvere. Fuori canone Rai e lettore mp3. L’inflazione resta debole : Avocado, mango, vini liquorosi, la lavasciuga e i robot aspirapolvere: sono queste le nuove entrate del Paniere dell’Istat, che prendono il posto del canone Rai, del telefono fisso insieme con il lettore mp3. L’istituto nazionale di statistica ha aggiornato l’elenco dei prodotti di riferimento su cui si calcola l’inflazione tenendo conto delle novità emerse nelle abitudini di spesa delle famiglie e dell’evoluzione ...

Di Maio non convince gli imprenditori. 'debolezze su analisi dei mezzi e programmi di spesa' : Non bastano due parole di inglese per sedurre gli imprenditori lombardi. All'uscita dell'incontro con Luigi Di Maio, uno come Gianfelice Rocca , Techint, , dice che 'anche la Lega agli inizi aveva un ...

Il dollaro debole non piace a Draghi né a Trump. Ma l'euro resta forte : La Bce non è preoccupata solo dalla volatilità dell'euro 'che è fonte di incertezza', ma anche dalle politiche Usa. Il messaggio di Mario Draghi è indirizzato, senza mai citarla, all'amministrazione ...

Verizon debole a Wall Street nonostante i conti : (Teleborsa) - Performance debole per Verizon Communication , che presenta una variazione percentuale negativa dello 0,79% rispetto alla seduta precedente. Il gruppo ha chiuso il quarto trimestre con ...

Bitcoin - non è tutto oro quello che luccica : ecco il lato debole : La conversione tra Bitcoin e monete tradizionali è la principale porta al mondo Bitcoin ed anche il punto debole di sicurezza e anonimato perché i Bitcoin exchange offices non forniscono le stesse ...

Spagna - le donne non sono più il sesso debole : lo dice il vocabolario : Ci sono termini considerati sessisti ma comunemente accettati. "sesso debole", utilizzato per indicare il genere femminile era uno di questi, valido in gran parte del continente ma non più in Spagna, ...