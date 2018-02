La Cina si compra pure la movida bresciana

Il Corsera rivela : Mr Li insolvente in Cina già prima di comprare il Milan : Secondo il quotidiano la cassaforte del finanziere quando comprò il club era già vuota: «Patrimonio all’asta per ripagare le banche». L'articolo Il Corsera rivela : Mr Li insolvente in Cina già prima di comprare il Milan è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Come comprare dalla Cina e risparmiare con i gruppi d’acquisto : Organizzare un gruppo d’acquisto per comprare merce dalla Cina Hai mai sentito parlare dei gruppi d’acquisto? Con tale definizione si intendono dei gruppi di persone o di aziende che decidono di acquistare insieme la merce direttamente da chi la produce. Read more The post Come comprare dalla Cina e risparmiare con i gruppi d’acquisto appeared first on Yakkyo.