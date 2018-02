Kamikaze a Kabul | almeno un morto

Kabul - attacco Kamikaze : almeno un morto : 6.05 Attentato kamikaze in una zona centrale di Kabul, capitale dell'Afghanistan, dove si trovano numerosi uffici governativi e ambasciate. Secondo quanto riferito dal ministero dell'Interno afghano, il bilancio provvisorio è di almeno un morto e circa 10 feriti, 3 dei quali versano in gravi condizioni. Il kamikaze si è fatto esplodere nell'area di Shash Darak, con l'intento di colpire uomini delle forze di sicurezza nelle vicinanze di una ...

Quasi cento morti in un attentato Kamikaze a Kabul : "E' un massacro", ha scritto su Twitter Dejan Panic, il coordinatore dell'ong italiana Emergency a Kabul, dopo l'esplosione...

Kabul - attacco Kamikaze vicino all’Alto consiglio di pace e a un ospedale. Emergency : “È un massacro” : “E’ un massacro“. Così Dejan Panic, coordinatore di Emergency in Afghanistan, ha definito le conseguenze dell’attacco suicida avvenuto sabato mattina a Kabul, nei pressi della vecchia sede del ministero dell’Interno. L’edificio ora ospita l’Alto consiglio di pace (Hpc) e sorge nei pressi di un ospedale e numerosi negozi. Nella zona si trovano anche gli uffici dell’Unione europea e di una agenzia di intelligence ...

Attacco Kamikaze in hotel a Kabul - morti : 18.47 Molte le persone uccise da una cellula terroristica che ha attaccato l'hotel Intercontinental a Kabul, già obiettivo in passato di altri attentati. Un uomo si è fatto esplodere all'entrata dell'albergo consentendo ad altri 4 uomini,armati di mitragliatrici, di entrare nell'edificio. Il commando ha cominciato a sparare sui clienti e a prendere degli ostaggi,trincerandosi al 2° piano dell'hotel. Mentre,il 4° piano è in fiamme.Altri ...

Kamikaze Isis a Kabul - almeno 20 morti : 22.47 almeno 20 persone sono morte ed altre 25 sono rimaste ferite in un attacco suicida a Kabul. Lo ha confermato il ministero dell'Interno afghano. L'attacco è stato rivendicato dall'Isis Un Kamikaze, giunto sul posto a piedi, si è fatto esplodere in un folto gruppo di civili, che avevano partecipato ad una manifestazione, e agenti di polizia

Afghanistan - Kamikaze contro una manifestazione a Kabul : morti e feriti : Sarebbero 15 e quasi tutti poliziotti (il ministero della Salute ne indica oltre 20) le vittime dell'attentato suicida rivendicato dall'Isis. 25 i feriti

Kabul - Kamikaze si fa esplodere tra manifestanti : almeno 11 morti : E' di almeno 11 morti il bilancio di un attentato a Kabul, in Afghanistan, dove un kamikaze si è fatto esplodere durante un corteo di protesta. Lo ha reso noto il ministero della Salute. I feriti ...

Attacco Kamikaze a Kabul : almeno 40 morti e 30 feriti. L'Isis rivendica l'attentato : L'Afghanistan ha il più alto numero di vittime di mine del mondo. Insieme ad altri tipi di bomba piazzate ai cigli delle strade uccidono o feriscono 140 persone ogni mese. © Riproduzione ...

Afghanistan - Kamikaze contro agenzia di stampa a Kabul : 41 morti e 84 feriti - LIsis rivendica lattentato : Le vittime sarebbero quasi tutte civili. I talebani hanno escluso qualsiasi responsabilità nellattacco

Kamikaze contro agenzia stampa a Kabul : almeno 40 morti : L'Afghanistan ha il più alto numero di vittime di mine nel mondo, che insieme ad altri tipi di bombe piazzate sui cigli della strada uccidono o feriscono circa 140 persone ogni mese . Correlati ...

ATTENTATO IN AFGHANISTAN/ Video - Kabul : Kamikaze in un'agenzia stampa - almeno 40 morti (ultime notizie) : ATTENTATO a Kabul, attacco kamikaze in AFGHANISTAN: Video e ultime notizie, si è fatto saltare in area in un'agenzia di stampa, morti e feriti.

Attacco Kamikaze a Kabul : almeno 40 morti e 30 feriti. Ma nessuno rivendica l'attentato : L'Afghanistan ha il più alto numero di vittime di mine del mondo. Insieme ad altri tipi di bomba piazzate ai cigli delle strade uccidono o feriscono 140 persone ogni mese. © Riproduzione ...

Attacco Kamikaze a Kabul : almeno 40 morti e 30 feriti. Ma nessuno rivendica l’attentato : almeno 40 morti e 30 feriti: è uno degli attacchi terroristici più violenti degli ultimi tempi quello avvenuto in mattinata a Kabul, capitale dell’Afghanistan. Le esplosioni, due, sono avvenute intorno alle 10.30 del mattino (le 7 ora italiana) in un edificio nella zona di Qala-e-Nazer che ospita un centro culturale sciita e la redazione dell’agenz...

Afghanistan - attentato Kamikaze a Kabul : decine di morti - : Il bilancio dell'attacco a un centro culturale che ospita anche un'agenzia di stampa parla di 40 vittime e 30 feriti. I talebani prendono le distanze. Il presidente Ghani: "Crimine contro l'umanità"