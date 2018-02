Juventus | tegola Bernardeschi | 20 giorni di stop | poi altri esami C’è il rischio

Infortunio Barzagli - tegola Juventus : il difensore si ferma nel riscaldamento : Infortunio Barzagli – Dopo la gara tra Verona e Roma continua il programma valido per la 23^ giornata del campionato di Serie A, un match di grande interesse è quello che metterà di fronte Juventus e Sassuolo, gara importante per i rispettivi obiettivi, in particolar modo la squadra di Allegri, in attesa della gara del Napoli, ha intenzione di tornare in testa alla classifica. Nel frattempo arrivano brutte notizie per il tecnico ...

Infortunio Pjanic - tegola Juventus : il comunicato del club bianconero : Infortunio Pjanic, il comunicato del club bianconero – Il 2018 ha portato in dote il sesto scudetto e la terza Coppa Italia consecutivi per la Juventus e per chiuderlo degnamente non può esserci altro risultato che la vittoria. Un risultato che in trasferta a Verona non è scontato ottenere, considerando che su 54 confronti in serie A, la Juve ha superato i gialloblu 30 volte, ma i dieci successi avversari sono arrivati tutti al Bentegodi. ...