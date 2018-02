Juventus | i convocati per l’Atalanta | due assenze pesantissime per Allegri

Serie A Juventus - i convocati : dentro Sturaro e Douglas Costa : TORINO - Fuori Matuidi e Dybala come da programma, dentro Douglas Costa e Sturaro , era in dubbio dopo la leggera distorsione al ginocchio e alla caviglia , . Massimiliano Allegri ha diramato la lista ...

Convocati Juventus - la scelta di Allegri su Sturaro e Douglas Costa : Convocati Juventus – La Juventus si appresta ad affrontare la Fiorentina al ‘Franchi’ nell’anticipo del venerdì della 24^ giornata di Serie A. Massimiliano Allegri ha diramato la lista dei Convocati dove sono presenti sia Sturaro che Douglas Costa. Entrambi hanno recuperato e sono a disposizione. Assenti gli infortunati Matuidi, Dybala, Cuadrado e Howedes. Ecco l’elenco completo: 1 BUFFON 2 DE SCIGLIO 3 CHIELLINI 4 ...

Serie A Juventus - i convocati : dentro Del Sole : TORINO - Non mancano le sorprese nella lista dei convocati della Juventus . Massimiliano Allegri ha chiamato per la prima volta il baby attaccante Del Sole . Mancano all'appello sia Douglas Costa che ...

Convocati Juventus - brutte notizie per il tecnico Massimiliano Allegri : Convocati Juventus, brutte notizie per il tecnico Massimiliano Allegri – Terminata la rifinitura della vigilia a Vinovo, Mister Allegri ha diramato l’elenco dei giocatori a disposizione per la gara di domani della Juventus contro il Sassuolo (kick-off ore 15, Allianz Stadium). Presente Bernardeschi mentre risulta pesantissima l’assenza di Douglas Costa, positivo nelle ultime prestazioni. 1 Buffon 2 De Sciglio 3 Chiellini 4 ...

Juventus - i convocati : Douglas Costa out - c'è Del Sole : TORINO - Contro il Sassuolo con un giocatore in meno ma con una novità. Nella lista dei convocati di Massimiliano Allegri non c'è Douglas Costa ma si vede per la prima volta il giovane talento Del ...

Serie A Juventus - i convocati di Allegri : Marchisio out : TORINO - Claudio Marchisio non figura nella lista dei 20 convocati di Massimiliano Allegri per la sfida contro il Cagliari. Il centrocampista della Juventus ha riportato infatti un trauma distorsivo ...

Juventus - tra i convocati di Allegri non c'è Marchisio : TORINO - Massimiliano Allegri ha scelto 20 giocatori per la trasferta della Juventus in casa del Cagliari . Si tratta della prima gara del girone di ritorno e si giocherà sabato 6 gennaio alle 20.45 ...

Convocati Juventus - 4 assenze per Allegri : l’elenco completo : Convocati Juventus – Sul sito ufficiale della Juventus è apparso l’elenco dei Convocati per la sfida con il Cagliari. Ecco il comunicato: “Sono 20 gli uomini a disposizione di Massimiliano Allegri per la sfida contro il Cagliari, prima gara del girone di ritorno, in programma sabato 6 gennaio alle 20.45 alla Sardegna Arena. Tra i Convocati non figura Claudio Marchisio, che durante il Derby di Coppa Italia ha riportato ...

Juventus-Torino - ecco i convocati da Allegri : Pjanic c'è - ancora fuori Buffon : TORINO - La Juventus recupera Miralem Pjanic per il derby di Coppa Italia. ancora fuori Buffon e Cuadrado. Alla vigilia del match all'Allianz Stadium, Allegri convoca 22 giocatori. ecco la lista ...

Juventus-Torino - i convocati di Mihajlovic : assenze pesanti : Juventus-Torino di domani sera è una gara attesissima per i tifosi granata, come d’altra parte tutti i derby contro i bianconeri. Quest’oggi il tecnico Mihajlovic ha diramato la lista dei convocati, dalla quale si può evincere buona parte della formazione date le tante assenze nella rosa dei granata. Mancheranno infatti Ljajic e Belotti davanti, Barreca ed Ansaldi sulle corsie laterali ed anche Lyanco in mezzo. Ecco la lista completa ...

Juventus - ecco i convocati per Verona : c'è Pjaca : TORINO - Sono 21 i convocati della Juventus per l'ultimo match dell'anno, domani alle 20.45 con il Verona al Bentegodi. Come previsto, non ci sarà Pjanic che ieri ha accusato un affaticamento ...

Convocati Juventus - 4 assenze pesanti per Allegri : i dettagli : Convocati Juventus – Sono 21 i Convocati da Massimiliano Allegri per l’ultima partita del 2017 che vedrà la Juventus impegnata a Verona sabato sera, alle 20.45. Questo l’elenco degli uomini a disposizione, diramato dal tecnico al termine dell’allenamento sostenuto questo pomeriggio a Vinovo: 3 Chiellini 4 Benatia 6 Khedira 8 Marchisio 9 Higuaín 10 Dybala 11 Douglas Costa 12 Alex Sandro 14 Matuidi 15 Barzagli 16 ...

Genoa - i convocati in vista della Juventus : Sono diciannove i giocatori selezionati da mister Ballardini per la gara di Tim Cup con la Juventus (diretta su Rai, ore 20:45). Al termine del risveglio neuro-muscolare svolto stamane al Centro Sportivo Signorini, la Freccia Rossoblù è partita in direzione del capoluogo piemontese, per le tappe di avvicinamento prima di raggiungere il traguardo dell’Allianz Arena. Trecento saranno i supporter rossoblù nel settore ospiti. Il dato è definitivo a ...

Juventus - i convocati di Allegri per il Genoa : non c'è De Sciglio : TORINO - La Juventus ha reso noto i convocati per la sfida di domani allo Stadium contro il Genoa . Nell'esordio stagionale in Coppa Italia non ci sarà Mattia De Sciglio a causa di un trauma ...