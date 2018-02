Juventus | Higuain e Khedira saltano l' Atalanta

Juventus - ALLEGRI E GLI INFORTUNI/ “Bernardeschi rischia l'intervento. Dybala? Forse gioca”. Higuain assente : JUVENTUS, ALLEGRI e gli INFORTUNI: “Higuain difficilmente in campo. Dybala? L'ho provato da prima punta”. Le ultime notizie alla vigilia della sfida con l'Atalanta(Pubblicato il Sat, 24 Feb 2018 19:20:00 GMT)

Juventus - Allegri e gli infortuni/ “Higuain difficilmente in campo. Dybala? L'ho provato da prima punta” : Juventus, Allegri e gli infortuni: “Higuain difficilmente in campo. Dybala? L'ho provato da prima punta”. Le ultime notizie alla vigilia della sfida con l'Atalanta(Pubblicato il Sat, 24 Feb 2018 17:21:00 GMT)

Juventus - Allegri : 'Higuain da valutare - Matuidi titolare. Bernardeschi - possibile operazione' : Una settimana intera per lavorare come non accadeva da tempo, la Juventus ha archiviato il successo nel derby contro il Torino ed è ora concentrata solamente sull'Atalanta. Domani alle 18 squadra in ...

Juventus - Allegri : 'Higuain da valutare. Bernardeschi rischia l'operazione' : 'Higuain difficile che sia della partita, Bernardeschi tra 20 giorni valuteranno se la terapia ha funzionato o se operarlo oppure no'. Queste le condizioni fisiche dei due bianconeri infortunati nel ...

Juventus - Allegri in conferenza : “Higuain out!” Tutto su De Sciglio - Bernardeschi e Dybala prima punta : Massimiliano Allegri ha parlato oggi in conferenza stampa della sua Juventus, impegnata nell’incontro di campionato contro l’Atalanta. Le due squadre si riaffronteranno poi mercoledì in coppa Italia, un doppio scontro decisivo per il proseguo nelle due competizioni. “Difficilmente domani Higuain sarà della partita, questa settimana ha lavorato a parte. Bernardeschi sarà rivalutato nelle prossime settimane, possibile operazione. ...

Juventus : Higuain ancora a parte - niente Atalanta : VINOVO - La Juventus si è allenata anche sotto la neve questa mattina a Vinovo. Senza grosse novità: si avvia verso il forfait per domenica Gonzalo Higuain, ancora impegnato in lavoro differenziato e ...

Juventus - ultimissime Higuain. Allegri ci va cauto : ecco quando l’argentino scenderà in campo : Juventus, ultimissime Higuain. Allegri ci va cauto: ecco quando l’argentino scenderà in campo Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Juventus, ultimissime HIGUAIN- Gonzalo Higuain sembrerebbe aver già superato il leggero trauma distorsivo alla caviglia rimediato nel match di domenica pomeriggio contro il Torino. Il giocatore però, salvo clamorosi colpi di ...

Juventus - Higuain punta la Coppa Italia : TORINO - Se dopodomani si giocasse Tottenham-Juventus, probabilmente Gonzalo Higuain stringerebbe i denti e scenderebbe in campo dal primo minuto. La partita contro l'Atalanta è importante e ...

Juventus - Higuain out con l'Atalanta. Le ipotesi per sostituirlo : La caviglia fa ancora male al Pipita, che salterà quanto meno la sfida di campionato con la Dea. Allegri deve rinunciare anche a Bernardeschi, ma può contare su un Alex Sandro in gran spolvero e su ...

Juventus - ultimissime Higuain-Bernardeschi : ecco quando torneranno in campo i due attaccanti : Juventus, ultimissime Higuain-Bernardeschi: ecco quando torneranno in campo i due attaccanti Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Juventus, ultimissime Higuain-Bernardeschi- Come anticipato nella giornata di ieri, derby amaro in casa Juventus. Nonostante la pesante vittoria per 1-0 con gol decisivo di Alex Sandro, pochi sorrisi per Massimiliano Allegri il quale ...

Juventus - un derby dal retrogusto amaro : si fermano Higuain e Bernardeschi : Juventus, un derby dal retrogusto amaro: si fermano Higuain e Bernardeschi Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Juventus- Un derby che ha sancito la nona vittoria consecutiva dei bianconeri. 1-0 in piena emergenza contro un ottimo Torino ben organizzato, ma poco incisivo in zona gol. La Juventus continua la sua rincorsa al Napoli, ma occhio alle brutte notizie ...

Bernardeschi-Higuain - l'attacco della Juventus è sotto esame : TORINO - La Juventus farà i conti domani con le conseguenze del derby. Non quelle legate al risultato , perché la vittoria è stata utilissima per tenere sotto tiro la capolista Napoli, , quanto - ...

Juventus - Higuain torna a parlare del Napoli : “ecco cosa penso…” : Continua il duello per la vittoria del campionato tra Juventus e Napoli, la squadra di Massimiliano Allegri è reduce dalla successo contro il Torino nel derby, stesso risultato per gli uomini di Sarri contro la Spal. Nell’ultima giornata infortunio per l’attaccante Higuain, il Pipita nelle ultime ore è tornato a parlare del Napoli e dell’esperienza in azzurro nel corso della docuserie ‘First Team’, dedicata alla Juventus e ...

Juventus : buone notizie da Higuain - col Tottenham ci sarà. 'Tornerò presto a esultare' : Contro il Tottenham Gonzalo Higuain ci sarà. La notizia migliore per i tifosi della Juventus arriva nel giorno successico al grande spavento, quello che Allegri e tutti i sostenitori bianconeri hanno ...