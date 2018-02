Juventus e Milan su Thiago Silva | può essere un clamoroso affare di mercato

Calciomercato - il milanista Romagnoli intriga la Juventus... : TORINO - In casa Milan si sono subito affrettati a smentire eventuali problemi economici in seno alla proprietà cinese. Ma è un fatto che la Juventus sia sempre pronta ad approfittare di situazioni ...

Serie A - Mazzoleni arbitrerà Roma-Milan - Mariani per Juventus-Atalanta : Gli arbitri della 26esima giornata di Serie A, in programma domenica 25 febbraio alle ore 15: Bologna-Genoa , sabato 24, ore 18, : Giua; Cagliari-Napoli , lunedì 26, ore 20.45, : Giacomelli; Crotone-...

Bonucci : 'Milan in crisi? Alla Juventus è successo dopo Berlino' : 1 di 3 Successiva TORINO - Da Montella a Gattuso. La svolta si vede eccome. A commentare il cambio di passo della squadra rossonera con Ringhio in panchina è stato il capitano Leonardo Bonucci a Radio ...

Clamoroso Juventus - Cutrone nel mirino : follie per l’attaccante del Milan? : La Juventus è concentrata sulla stagione in corso, l’obiettivo della squadra di Massimiliano Allegri è quello vincere un altro scudetto, duello sempre più avvincente con il Napoli mentre la gara d’andata di Champions League contro il Tottenham non è stata entusiasmante, un 2-2 che ha complicato i piani, la Juventus dovrà provare a vincere al ritorno. Nel frattempo però si continua a pensare al mercato, in particolar modo si stanno ...

25^ Giornata Serie A : fari puntati su Torino-Juventus. Il Milan ospita la Samp. Benevento-Crotone : sfida salvezza! : 25^ Giornata Serie A: fari puntati su Torino-Juventus. Il Milan ospita la Samp. Benevento-Crotone: sfida salvezza! Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... 25^ Giornata- Mancano pochi giorni alla 25^ Giornata di Serie A. Un campionato caratterizzatodalla totale incertezza e dalla sfida al vertice tra Napoli e Juventus, entrambe attive nel calciomercato. Una sfida ...

Calcio - Coppa Italia 2018 : la data e gli orari delle semifinali di ritorno. Juventus-Atalanta e Lazio-Milan : programma e tv : Entrambe le partite saranno trasmesse in diretta tv su Rai Uno, in diretta streaming sul sito della Rai e in DIRETTA LIVE scritta su OASport. MERCOLEDI' 28 FEBBRAIO: 17.30 Juventus-Atalanta 20.

Milan - affari con la Juventus? Mirabelli vuole un top player della Ligue 1 Video : La sessione di calciomercato invernale [Video] è terminata ormai da qualche settimana ma i top club di Serie A non si sono fermati. Dopo aver 'bloccato' Ivan Strinic a parametro zero [Video], il #Milan sta continuando a lavorare per la prossima stagione. La linea che sta tracciando Massimiliano Mirabelli è abbastanza chiara: acquisti mirati e occasioni low cost. Oltre ai vari giocatori in scadenza di contratto il prossimo giugno, il direttore ...

Juventus-Milan - la madre di tutte le partite televisive Video : Ci sono partite che scrivono la storia [Video] senza cambiarla. #Juventus-#Milan del 5 febbraio 1950 è un match spartiacque nella storia del calcio italiano, ma non cambiò la storia di quel campionato anche se diede l'illusione di poterlo fare. Due grandi squadre a confronto in lotta per scudetto, in una #Serie A orfana del Grande Torino che nemmeno un anno prima era uscito dalla storia ed era stato per sempre consegnato al mito nella maniera ...

Serie A. Juventus a valanga sul Sassuolo - 7-0! Il Milan fermato sul pari a Udine - Roma ok a Verona : Tris di Higuain, doppietta di Khedira, reti di Alex Sandro e Pjanic allo Stadium. All'ora di pranzo i giallorossi ritrovano il successo, al 'Bentegodi' decide Under. Gran gol di Suso, l'autorete di Donnarumma (dopo l'espulsione di Calabria) rallenta la rincorsa dei rossoneri. L'Atalanta doma il Chievo, colpo della Fiorentina a Bologna

RISULTATI SERIE A/ Classifica aggiornata : la Roma torna a vincere - ora Juventus e Milan! Diretta live score : RISULTATI SERIE A: Classifica aggiornata e la Diretta live score delle partite di oggi 4 febbraio 2018 nella 23^ giornata di campionato. La Roma torna a vincere sul campo del Verona(Pubblicato il Sun, 04 Feb 2018 14:18:00 GMT)