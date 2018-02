JUVENTUS | ALLEGRI E GLI INFORTUNI “Bernardeschi rischia l' intervento Dybala? Forse

JUVENTUS - i convocati per l’Atalanta : due assenze pesantissime per Allegri : convocati Juventus – La Juventus si prepara per la gara di campionato contro l’Atalanta, l’obiettivo è provare a tornare in vetta alla classifica del campionato di Serie A. Terminata la rifinitura in vista della gara di domani Mister Allegri ha selezionato 19 giocatori. 1 Buffon, 3 Chiellini, 4 Benatia, 5 Pjanic, 8 Marchisio, 10 Dybala, 11 Douglas Costa, 12 Alex Sandro, 14 Matuidi , 15 Barzagli, 16 Pinsoglio, 17 Mandzukic, 21 ...

JUVENTUS - Allegri : 'Higuain da valutare - Matuidi titolare. Bernardeschi - possibile operazione' : Una settimana intera per lavorare come non accadeva da tempo, la Juventus ha archiviato il successo nel derby contro il Torino ed è ora concentrata solamente sull'Atalanta. Domani alle 18 squadra in ...

JUVENTUS - Allegri in conferenza : “Higuain out!” Tutto su De Sciglio - Bernardeschi e Dybala prima punta : Massimiliano Allegri ha parlato oggi in conferenza stampa della sua Juventus, impegnata nell’incontro di campionato contro l’Atalanta. Le due squadre si riaffronteranno poi mercoledì in coppa Italia, un doppio scontro decisivo per il proseguo nelle due competizioni. “Difficilmente domani Higuain sarà della partita, questa settimana ha lavorato a parte. Bernardeschi sarà rivalutato nelle prossime settimane, possibile operazione. ...

DARMIAN ALLA JUVENTUS?/ Allegri avrà il suo terzino : come la prenderanno dall'altra parte della Mole? : DARMIAN ALLA JUVENTUS? Allegri avrà il suo terzino: nuovo colpo dei bianconeri. La società torinese è in pole position per assicurarsi il terzino della nazionale in forza allo United(Pubblicato il Fri, 23 Feb 2018 13:30:00 GMT)

JUVENTUS - lite per il rinnovo di Buffon?/ Dagospia : Agnelli fa infuriare il portiere - Allegri terzo incomodo : Juventus, lite per il rinnovo di Buffon? Dagospia: Agnelli fa infuriare il portiere, Allegri terzo incomodo. Le ultime notizie sul futuro del capitano bianconero(Pubblicato il Thu, 22 Feb 2018 20:06:00 GMT)

Boom JUVENTUS : “Buffon furioso per il rinnovo al ribasso proposto da Marotta! E Allegri…” : Il futuro di Gianluigi Buffon è un tema che sicuramente terrà banco in casa Juventus nei prossimi mesi. Il sito ‘Dagospia’, intanto, ha riportato una notizia clamorosa in merito entrando nel dettaglio della proposta che il presidente bianconero, Andrea Agnelli, avrebbe fatto il numero uno di ‘Madama’. A Buffon, secondo Dagospia, verrà offerto un rinnovo con un ingaggio al ribasso: Agnelli, in particolare, vorrebbe ...

JUVENTUS - parla Rugani : “vi svelo il mio rapporto con Allegri e il mio obiettivo per questa stagione” : Daniele Rugani ha rilasciato un’intervista ai microfoni di ‘Sky Sport’ in cui è tornato a parlare del derby, soffermandosi sull’azione Obi e Belotti in cui il Torino ha sfiorato il gol: “Ho dovuto fare una scelta: o mandare Obi sul destro, che è il suo piede debole, oppure indurlo al passaggio a Belotti, pur restando in condizioni di poterlo marcare. Alla fine l’ha passata, in qualche modo sono riuscito a ...

JUVENTUS - Allegri ha chiesto Bonaventura : pronto l’assalto di Marotta : Juventus, Allegri ha chiesto Bonaventura: pronto l’assalto di Marotta Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Juventus, Allegri- Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus sarebbe pronta piombare su Giacomo Bonaventura. Massimiliano Allegri avrebbe chiesto il giocatore rossonero per la prossima stagione. Un giocatore capace di vestire sia i panni ...