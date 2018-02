Judo | Grand Slam Düsseldorf 2018 | terzo successo dell’anno per Daria Bilodid | tre ori

Judo - Grand Slam Düsseldorf 2018 : quattro azzurri in gara nel torneo tedesco : Secondo appuntamento annuale con il World Tour, la tappa tedesca del calendario internazionale è stata da quest’anno promossa al massimo livello, e sarà dunque il Grand Slam di Düsseldorf 2018 (fino allo scorso anno il torneo era classificato come Grand Prix). Le liste d’iscrizione provvisorie vedono un elenco di ben cinquecento atleti (305 uomini e 195 donne) provenienti da settantuno Paesi differenti. La squadra italiana sarà ...

Judo - Grand Slam Parigi 2018 : Giappone primo su Corea del Sud e Francia - Fabio Basile non ancora al top nei 73 kg : Dopo il Grand Prix di Tunisi, che ha dato ufficialmente il via al World Tour 2018, il primo Grande appuntamento annuale del Judo internazionale in calendario è stato come al solito il Grand Slam di Parigi 2018, tenutosi nel fine settimana appena conclusosi presso la Accorhotels Arena, struttura futura sede delle Olimpiadi del 2024. Il torneo più frequentato del mondo ha visto la partecipazione di buona parte dei migliori atleti del mondo, ...

Judo. Paris Grand Slam - oggi le finali delle prime categorie - Basile eliminato al primo turno : La prima giornata del Grand Slam più importante dell'anno è andata avanti così, un susseguirsi di combattimenti divisi su quattro tatami tra i judoka più promettenti del mondo. Tra meno di un ora ...

Judo - Grand Slam Parigi 2018 : Fabio Basile unico azzurro in gara - ancora tra i 73 kg : Dopo il Grand Prix di Tunisi, che ha dato ufficialmente il via al World Tour 2018, il primo Grande appuntamento annuale del Judo internazionale sarà come al solito il Grand Slam di Parigi 2018, che si terrà presso la Accorhotels Arena, struttura futura sede delle Olimpiadi del 2024. Il torneo più frequentato del mondo vedrà la partecipazione di buona parte dei migliori atleti del mondo, provenienti da tutti i continenti: in particolare, sono ...

Judo - Fabio Basile pronto per tornare in gara : il Campione Olimpico al Grand Slam di Parigi nella nuova categoria : Fabio Basile è pronto per incominciare la sua stagione agonistica: il Campione Olimpico ricomincerà con il botto scendendo sul tatami al Grand Slam di Parigi, la gara più partecipata al mondo e con un parterre stellare, uno dei tornei più prestigiosi e ricchi al mondo. nella capitale transalpina, il piemontese ripartirà con ancora più convinzione dopo un 2017 dedicato quasi interamente allo spettacolo proprio per sfruttare la popolarità arrivata ...

Judo - Grand Slam Parigi 2018 : programma - orari e tv. Il calendario completo : Dopo l’apertura della stagione con il Grand Prix di Tunisi, l’anno del Judo internazionale entrerà nel vivo il prossimo fine settimana, con il Grand Slam di Parigi 2018, che si terrà presso la Accorhotels Arena, struttura che sarà anche sede delle Olimpiadi del 2024. Il torneo più frequentato del mondo vedrà la partecipazione di buona parte dei migliori atleti del mondo, provenienti da tutti i continenti: in particolare, sono ...

Judo : i ranking mondiali aggiornati dopo il Grand Prix di Tunisi 2018 : Il Grand Prix di Tunisi 2018, primo torneo di questo livello organizzato nel continente africano, ha inaugurato l’anno del Judo internazionale, modificando i ranking mondiali. Andiamo a vedere come sono cambiate le classifiche, ricordandovi sempre che i campioni mondiali sono indicati in rosso, i campioni olimpici in arancione e gli italiani in azzurro. UOMINI 60 KG La vittoria ottenuta a Tokyo ha permesso al giapponese campione del mondo ...

Judo - Grand Prix Tunisi 2018 : il Kazakistan si aggiudica il primo medagliere del nuovo anno : Il nuovo anno del Judo internazionale si è aperto in questo fine settimana con il Grand Prix di Tunisi 2018, primo Grand Prix della storia a svolgersi nel continente africano, ma anche primo torneo che prevedeva l’applicazione della nuova versione del regolamento. Il torneo non ha visto la partecipazione di atleti italiani. Clicca qui per i risultati della prima giornata Clicca qui per i risultati della seconda giornata Clicca qui per i ...

Judo - Grand Prix Tunisi 2018 : Benjamin Fletcher passa all’Irlanda e conquista uno storico oro. Ritorno vincente per Maryna Slutskaya : Il nuovo anno del Judo internazionale si è aperto in questo fine settimana con il Grand Prix di Tunisi 2018, primo Grand Prix della storia a svolgersi nel continente africano, ma anche primo torneo che prevedeva l’applicazione della nuova versione del regolamento. Il torneo non ha visto la partecipazione di atleti italiani. Clicca qui per i risultati della prima giornata Clicca qui per i risultati della seconda giornata 90 KG UOMINI Medagliato ...

Judo - Grand Prix Tunisi 2018 : Tina Trstenjak apre l’anno con una medaglia d’oro : Il nuovo anno del Judo internazionale si apre in questo fine settimana con il Grand Prix di Tunisi 2018, primo Grand Prix della storia a svolgersi nel continente africano, ma anche primo torneo che ha visto l’applicazione della nuova versione del regolamento. Il torneo non vede la partecipazione di atleti italiani. 63 KG DONNE Quello della slovena Tina Trstenjak era sicuramente il nome più importanti tra tutti gli atleti partecipanti al ...