Jorge Lorenzo | ' Non farò come Rossi'

MotoGP - Jorge Lorenzo : 'Non mi vedo come Rossi - che corre ancora a 39 anni' : Il maiorchino, entrato nel Motomondiale a 15 anni e un giorno, non sembra voler rimanere nel mondo della MotoGP, piuttosto sembra voler staccare completamente la spina. In una intervista rilasciata a ...

MotoGP - Test Sepang 2018 : le pagelle. Indicazioni positive per tutti i top team. Jorge Lorenzo sbaraglia la concorrenza : Il sipario sulla stagione 2018 della MotoGP è stato ufficialmente alzato. Dopo l’assaggio dei Test di Valencia a novembre, la tre giorni di Sepang ha permesso a piloti e scuderie di entrare nel vivo e di raccogliere finalmente riscontri in pista. Le indicazione dei Test malesi sono state positive per tutti e tre i top team, così come per i piloti. Andiamo quindi a dare i voti ai protagonisti. Yamaha 7,5 – La palma di migliore va per ...

MotoGP 2018 - test Sepang. Jorge Lorenzo : “La Ducati è un capolavoro. Sto capendo come ottenere il massimo” : Jorge Lorenzo è stato letteralmente scatenato nell’ultima giornata di test a Sepang: lo spagnolo ha realizzato il nuovo record della pista (1:58.830) e può lasciare soddisfatto la Malesia, avvicinandosi in maniera convinta al Mondiale di MotoGP 2018. Queste le dichiarazioni che l’iberico ha rilasciato al termine dei test: “Questo tempo sul giro dimostra che la nostra nuova moto funziona, mi dà un buon feeling. La Ducati è stata ...

Moto Gp - A Sepang il più veloce è Jorge Lorenzo. Rossi ottavo : Il campione del mondo, lo spagnolo Marc Marquez , Honda, ha fatto segnare il settimo tempo , 1'59'382, proprio davanti a Valentino Rossi: il pilota della Yamaha è distanziato di 619 millesimi da ...

MotoGP - Test Sepang 2018 : Jorge Lorenzo vola a tempo di record - Marquez (7°) gran passo gara - Valentino Rossi chiude ottavo : Nell’ultima giornata dei Test MotoGP a Sepang (Malesia) è stata la Ducati di Jorge Lorenzo a stabilire il miglior tempo in 1’58″830. Il maiorchino, con questa eccezionale prestazione, ha anche stampato il nuovo primato del tracciato migliorando la prestazione di Marc Marquez che, durante le prove invernali del 2015, fermò il cronometro a 1’58″867. Aiutato anche dalla nuova mescola portata dalla Michelin, infatti, ...

MotoGP - Jorge Lorenzo : “Confermo che la nuova Ducati è più adatta al mio stile di guida” : Quarto tempo, a poco più di un decimo dal leader di giornata Maverick Vinales su Yamaha, Jorge Lorenzo conferma le impressioni avute nel day-1 di questi test a Sepang sulla nuova Ducati. Lo spagnolo, infatti, ha ribadito di trovarsi bene con la GP18, soprattutto in percorrenza, riuscendo a gestire la moto, in maniera migliore soprattutto in configurazione da gara. “Non abbiamo potuto migliorare più di tanto la moto, che è rimasta simile a ...

MotoGP - Jorge Lorenzo contento della nuova Ducati : “La GP18 è più adatta al mio stile di guida” : Non nasconde tutta la sua soddisfazione Jorge Lorenzo al termine della prima giornata di test, sul circuito di Sepang (Malesia). Il pilota della Ducati, terzo in graduatoria a meno di 4 decimi da Daniel Pedrosa (Honda) ed a 32 millesimi dal compagno di squadra Andrea Dovizioso, ha motivi per cui essere soddisfatto. L’essere stato subito veloce e all’altezza del teammate è una constatazione molto positiva se confrontata al gap ...

MotoGp/ Le quote dicono Marc Marquez - dietro Jorge Lorenzo (Ultime notizie) : MotoGp, ultime notizie: tutte le indiscrezioni, le novità e le voci a due mesi dalla prima gara ufficiale della stagione 2018. Annunciata la presentazione Yamaha il prossimo 24 gennaio. (Pubblicato il Mon, 15 Jan 2018 17:42:00 GMT)

MotoGP Ducati 2018 - Lorenzo : 'Il Mondiale è questione di tempo. Nel 2018 il miglior Jorge di sempre' : "Abbiamo una squadra e una moto pronte per vincere. Il mio obiettivo è continuare a crescere in Ducati e offrire la migliore versione di Jorge Lorenzo da sempre. Se sarà così, rischiamo di vincere ...

LIVE – Presentazione Ducati 2018 in DIRETTA STREAMING : giù i veli sulla nuova Desmosedici di Andrea Dovizioso e Jorge Lorenzo : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Presentazione della Ducati 2018, la moto con cui la scuderia di Borgo Panigale affronterà il Mondiale di MotoGP che scatterà a fine marzo. Oggi si alza il velo sulla Rossa, sale l’attesa per conoscere tutte le novità del bolide su cui saliranno Andrea Dovizioso e Jorge Lorenzo nella prossima stagione: il vicecampione del Mondo vorrà confermarsi ai massimi LIVElli dopo aver duellato alla pari ...

MotoGP - presentazione Ducati 2018 : sarà una moto più adatta a Jorge Lorenzo? : La nuova Ducati domani verrà presentata nell’Auditorium della sede di Borgo Panigale. Spetterà alla scuderia italiana, dunque, svelare le forme della propria nuova creatura e la curiosità è tanta su quel che sarà un progetto con un obiettivo chiaro: vincere l’iride e consentire ai due piloti Andrea Dovizioso e Jorge Lorenzo di centrare il bersaglio grosso. Dopo un 2017 estremamente positivo che ha visto il “Dovi” in lizza ...

MotoGp - Jorge Lorenzo apre ad un futuro a... quattro ruote : 'io in Formula 1? Dico che...' : Lorenzo però sarebbe più orientato verso la 24 Ore di Le Mans, come rivelato a Crash.net: 'Mi piacerebbe correre la 24 Ore di Le Mans, sarebbe più realista che disputare un campionato del mondo di ...