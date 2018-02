Italia-Egitto | culture a confronto

“Culture a confronto : l’Italia omaggia l’Egitto” - a Roma il 28 febbraio : La Dr.ssa Hajar Medhat Seilfelnasr, Direttore dell’Ufficio delle Relazioni Culturali e Didattiche dell’Ambasciata della Repubblica Araba d’Egitto a Roma, in collaborazione con l’Associazione culturale Occhio dell’Arte, aprirà il prossimo 28 febbraio dalle ore 17.00 i giardini e le sale espositive dell’Ufficio per un evento culturale dal titolo “Culture a confronto: l’Italia omaggia ...

Stella Egitto - la sexy attrice de 'Il Commissario Montalbano' che ha conquistato tutta l'Italia : 'Sono sempre stata una persona impulsiva, una vera testa calda. Dopo la morte di mio padre, avvenuta quando avevo solo 12 anni, ho iniziato a farmi presto certe domande e ho capito che niente è per ...

Stella Egitto - la sexy attrice de 'Il Commissario Montalbano' che ha conquistato tutta l'Italia : 'Sono sempre stata una persona impulsiva, una vera testa calda . Dopo la morte di mio padre, avvenuta quando avevo solo 12 anni, ho iniziato a farmi presto certe domande e ho capito che niente è per ...

Veronafiere - l'Italia diventa primo fornitore di macchine per il marmo in Egitto : Teleborsa, - È made in Italy il motore dell'industria del marmo in Egitto . Portano il marchio di fabbrica italiano, infatti, la maggior parte dei macchinari utilizzati dalle oltre 550 cave locali per ...

Giulio Regeni : ucciso per danneggiare i rapporti tra Italia ed Egitto Video : "Hanno ucciso Giulio Regeni per rovinare la relazione tra Italia ed Egitto e non farci arrivare qui". Sono queste le parole che il Presidente Al Sisi pronuncia rivolgendosi all'amministratore delegato ...

Giulio Regeni : ucciso per danneggiare i rapporti tra Italia ed Egitto Video : Hanno ucciso Giulio Regeni per rovinare la relazione tra Italia ed Egitto e non farci arrivare qui. Sono queste le parole che il Presidente Al Sisi pronuncia rivolgendosi all'amministratore delegato dell'Eni Descalzi. L'ufficiale apertura di un grande giacimento di gas ha forse portato all'Italia una verita' sulla morte del ricercatore ma sicuramente ancora non la sua giustizia. Al Sisi continuando il discorso durante l'inaugurazione, dichiara: ...

Giulio Regeni : ucciso per danneggiare i rapporti tra Italia ed Egitto : "Hanno ucciso Giulio Regeni per rovinare la relazione tra Italia ed Egitto e non farci arrivare qui". Sono queste le parole che il Presidente Al Sisi pronuncia rivolgendosi all'amministratore delegato dell'Eni Descalzi. L'ufficiale apertura di un grande giacimento di gas ha forse portato all'Italia una "verità" sulla morte del ricercatore ma sicuramente ancora non la sua giustizia. Al Sisi continuando il discorso durante l'inaugurazione, ...

CASO REGENI/ Giulio - usato come una pedina per dividere l'Italia dall'Egitto : Il 25 gennaio di due anni fa veniva rapito, torturato e ucciso Giulio REGENI. E' stato usato come una pedina dagli inglesi per creare una frattura tra Egitto e Italia, dice RENATO FARINA(Pubblicato il Fri, 26 Jan 2018 06:04:00 GMT)CASO REGENI/ Lo strano silenzio dell'Italia sugli affari francesi in Egitto, di P. AnnoniCASO REGENI/ Chi ha voluto isolare l'Italia sta a Londra, non al Cairo, di M. Maldo

Giulio Regeni - due anni fa l'omicidio del ricercatore in Egitto : fiaccolate in tutta Italia : Alle 19,41 del 25 gennaio 2016 Giulio Regeni inviava il suo ultimo messaggio, l'ultimo contatto con qualcuno prima di scomparire. Oggi, a due anni di distanza, in 109 piazze Italiane sono state ...

Giulio Regeni - due anni fa l'omicidio del ricercatore in Egitto : fiaccolate in tutta Italia : Alle 19,41 del 25 gennaio 2016 Giulio Regeni inviava il suo ultimo messaggio, l'ultimo contatto con qualcuno prima di scomparire. Oggi, a due anni di distanza, in 109 piazze Italiane sono state ...

Regeni - Egitto : “Falsa lettera servizi sull’arresto dell’Italiano” : Regeni, Egitto: “Falsa lettera servizi sull’arresto dell’italiano” La Procura generale de Il Cairo ha definito “totalmente contraffatta” la missiva attribuita ai vertici dei servizi segreti locali in cui si farebbe accenno al presunto arresto del ricercatore ucciso nel 2016 Continua a leggere L'articolo Regeni, Egitto: “Falsa lettera servizi sull’arresto dell’italiano” sembra essere il ...

Savoia - la salma di Vittorio Emanuele III è rientrata in Italia dallEgitto : Ma una parte della famiglia reale non è d'accordo e, a quanto sembra, è intenzionata a dare battaglia. Gian Nicolino Narducci, segretario di Serge di Jugoslavia, ha incontrato il rettore della ...

Egitto - la salma di Vittorio Emanuele III in viaggio : oggi le spoglie del re saranno in Italia : Le spoglie di re Vittorio Emanuele III di Savoia saranno traslate nel Santuario di Vicoforte, nel Cuneese, e troveranno posto in loculo accanto a quello in cui è stata accolta la salma della moglie, la regina Elena. Vittorio Emanuele III è oggi sepolto ad Alessandria d' Egitto, dove morì 70 anni fa.

Savoia - la salma di Vittorio Emanuele III partita dallEgitto verso lItalia : La salma di Vittorio Emanuele III è partita da Alessandria d'Egitto dove era sepolta nella cattedrale di Santa Caterina, per rientrare in Italia a bordo di un volo militare atteso attorno alle 11. Una ...