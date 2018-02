“Isola dei famosi | serio rischio chiusura” Nuove accuse | la produzione ora trema Non si

“Isola dei Famosi - ecco la richiesta di Francesco Monte alla produzione”. La sesta puntata del reality si avvicina e - a quanto pare - sarà piena di sorprese. I fan dell’ex naufrago stanno già col fiato sospeso : Il canna-gate dell’Isola dei Famosi resta comunque l’argomento della settimana, ma si avvicina anche la sesta puntata del reality. Striscia la Notizia continua a ‘scavare’ per arrivare alla verità: Eva Henger, che ha accusato Francesco Monte di aver fumato marijuana in Honduras, ha ragione oppure no? Magnolia, la società produttrice dell’Isola ha fatto sapere che ha “esaminato il materiale video e ha ...

Mediaset vince il ricorso contro Dailymotion : via i video illeciti su “Isola dei Famosi” : Mediaset vince il ricorso contro Dailymotion: via i video illeciti su “Isola dei Famosi” Il Tribunale di Roma ha stabilito che il portale web del Gruppo Vivendi dovrà rimuovere tutti i video caricati sul sito senza autorizzazione Continua a leggere L'articolo Mediaset vince il ricorso contro Dailymotion: via i video illeciti su “Isola dei Famosi” sembra essere il primo su NewsGo.

“Isola dei Famosi - ecco i nuovi naufraghi”. Pronti a partire per l’Honduras. Dopo scandali e defezioni - sono in arrivo due personaggi molto interessanti. I beniformati parlano chiaro : “Un lui e una lei da urlo” : Questa edizione dell’Isola dei Famosi si sta rivelando molto turbolenta. Tra la questione ‘droga’, le varie defezioni e polemiche in Honduras c’è un’ecatombe di concorrenti. L’isola sta a tal punto diventando deserta che la produzione si sta muovendo per rimpinguare la baracca, per evitare l’effetto Castaway. Insomma, nessuno vuol vedere un novello Robinson Crusoe che parla con un cocco per ...

“Isola dei Famosi - Paola Di Benedetto si è già consolata : con lui”. L’ultimo gossip dall’Honduras taglia fuori Francesco Monte. A proposito : ecco che ne pensa l’ex fidanzato della naufraga - Matteo Gentili : Francesco Monte non è più un naufrago dell’Isola dei Famosi. Ha abbandonato il gioco dopo poche settimane perché a suo avviso le accuse di Eva Henger del presunto uso di marijuana al reality è meglio affrontarle nelle sedi opportune. E così l’ex tronista di Uomini e Donne, l’ex fidanzato di Cecilia Rodriguez e ora ex concorrente dell’Isola, è tornato in Italia lasciando in sospeso il flirt, appena iniziato, con la ...