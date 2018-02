Isola dei Famosi : Eva Henger spiazza tutti sulla querela di Monte : Eva Henger ha ribadito le accuse nei confronti di Francesco Monte nel corso della trasmissione radiofonica "Non succederà più" condotta da Giada Di Miceli in onda su Radio Radio. "Possiamo togliere il forse, ho visto" ha dichiarato la ex naufraga. Sul coinvolgimento di altri naufraghi l’attrice ha spiegato di aver mosso l’accusa solo perché è stata messa a rischio l’incolumità dei concorrenti in quanto in Honduras la detenzione di certe sostanze ...

Naike Rivelli Vs Barbara D'Urso E L'Isola dei famosi/ Video - il popolo dei social si divide : Naike Rivelli si è espressa duramente su Instagram, dicendo la sua contro Eva Henger e Barbara D'Urso. Il web si schiera dalla parte della figlia di Ornella Muti(Pubblicato il Sat, 24 Feb 2018 20:17:00 GMT)

Isola dei Famosi 2018 : Franco Terlizzi è omofobo - le parole di Craig Warwick ospite a Verissimo : Franco Terlizzi votato a furor di popolo a Saranno Isolani, per entrare di diritto nel cast ufficiale dell’Isola dei Famosi è omofobo! A dichiararlo è stato l’ex naufrago, Craig Warwick ospite di Verissimo. Craig Warwick a Verissimo: “Sei gay? Che schifo”! Il sensitivo Craig dall’indole dolce e gentile ha dovuto lasciare il gioco per motivi di salute. Si è infatti infortunato e quindi è stato costretto a lasciare il gioco. Sabato 24 febbraio ...

Isola dei Famosi - nuove accuse alla produzione : rischio chiusura anticipata : Ancora colpi di scena all' Isola dei Famosi . Il 'canna-gate' non accenna a placarsi, anzi. Dopo le accuse di Eva Henger a Francesco Monte , le notizie continuano a rincorrersi. In puntata, Cecilia ...

Isola dei famosi - cannabis-gate : da Giucas Casella le parole definitive : Striscia La Notizia non si placa. Il tg di Antonio Ricci torna a bomba sul caso delle canne o presunte tali all' Isola dei famosi grazie alla segnalazione di un telespettatore che ha fatto notare come ...

“Chi torna in Honduras e soprattutto perché”. Isola dei Famosi : clamoroso! Mai successo nella storia del reality : la produzione ha deciso di far tornare in gioco ‘certi’ naufraghi. Ma c’è un motivo… : Isola dei Famosi, lo scoop. Sta per accadere un colpo di scena che ha davvero del clamoroso, come riporta in esclusiva il settimanale Oggi, anche perché non è mai successo finora nel reality di Canale 5. Mai, prima di questo momento, la produzione avrebbe preso questa decisione che, è sicuro, ribalterà gli equilibri del gioco e, è probabile, farà storcere il naso a qualche concorrente che, ancora all’oscuro di tutto, è in Honduras ...

Isola dei famosi : arriva il messaggio “in codice” di Stefano De Martino : Stefano De Martino non trascura i suoi fan e anche dall’Honduras continua a coltivare il legame, ormai indissolubile, che ha stretto con i follower. L’ex ballerino di Amici...

Naike Rivelli Vs Barbara D'Urso e L'Isola dei Famosi/ Video - "Io faccio uso di Canapa light" - frecciatina a... : Naike Rivelli si è espressa duramente su Instagram, dicendo la sua contro Eva Henger e Barbara D'Urso e schierandosi apertamente dalla parte di Magnolia.(Pubblicato il Sat, 24 Feb 2018 13:40:00 GMT)

“Isola dei Famosi - ecco la richiesta di Francesco Monte alla produzione”. La sesta puntata del reality si avvicina e - a quanto pare - sarà piena di sorprese. I fan dell’ex naufrago stanno già col fiato sospeso : Il canna-gate dell’Isola dei Famosi resta comunque l’argomento della settimana, ma si avvicina anche la sesta puntata del reality. Striscia la Notizia continua a ‘scavare’ per arrivare alla verità: Eva Henger, che ha accusato Francesco Monte di aver fumato marijuana in Honduras, ha ragione oppure no? Magnolia, la società produttrice dell’Isola ha fatto sapere che ha “esaminato il materiale video e ha ...

Isola dei famosi - caso internazionale : Mediaset vince il ricorso contro Vivendi - via tutti i video : L' Isola dei famosi diventa un caso internazionale. Stavolta lo 'scandalo-droga' di Francesco Monte non c'entra. In ballo c'è molto di più: i soldi di Mediaset . Il colosso di casa Berlusconi ha vinto ...

CECILIA CAPRIOTTI/ “Torno da mia figlia più serena“ - il bilancio dopo l'Isola dei Famosi (Verissimo) : CECILIA CAPRIOTTI sarà ospite di Silvia Toffanin nella puntata di oggi, sabato 24 febbraio, di Verissimo. L'attrice parlerà della sua esperienza all'Isola dei Famosi 2018.(Pubblicato il Sat, 24 Feb 2018 09:59:00 GMT)