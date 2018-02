Isola | Craig Warwick a Verissimo | Franco mi ha dato dello schifoso

CRAIG WARWICK/ La sua tesi sul “canna gate” non convince : social all'attacco ( Isola dei Famosi 2018) : CRAIG WARWICK , ex naufrago dell'Isola dei Famosi , ha dovuto abbandonare il reality show a causa di un infortunio e ora si attende di conoscere il nome del suo sostituto...(Pubblicato il Wed, 21 Feb 2018 12:48:00 GMT)

Isola - Bossari attacca Eva Henger : «Dove vuoi arrivare?». Nemmeno Cecilia e Craig la sostengono : Isola dei Famosi 2018 - Gli eliminati “Hai avvertito qualcosa? E’ successo qualcosa in quei giorni di cui si parla tanto?“. Alessia Marcuzzi tiene fede al patto fatto con Striscia la Notizia e, durante la quinta puntata dell’ Isola dei Famosi 2018, chiede all’eliminata Cecilia Capriotti qualche delucidazione sul caso marijuana sollevato da Eva Henger . L’ormai ex naufraga non conferma nè smentisce. “Io ahimè ...

Craig Warwick Vs Eva Henger/ Scontro in studio : "In casa ho visto fumare solo sigarette" (Isola dei Famosi) : Craig Warwick, ex naufrago dell'Isola dei Famosi, ha dovuto abbandonare il reality show a causa di un infortunio e ora si attende di conoscere il nome del suo sostituto...(Pubblicato il Tue, 20 Feb 2018 23:48:00 GMT)