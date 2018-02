Inter-Benevento in streaming e in diretta TV

Diretta/ Inter-Benevento - risultato live 2-0 - streaming video e tv : uno-due di Skriniar e Ranocchia! : Diretta Inter-Benevento: info streaming video e tv: per i nerazzurri c'è solo la vittoria, Spalletti a rischio esonero? La parola al campo...

L'Inter scaccia la crisi Benevento battuto 2-0 : Con Icardi in panchina, ci pensano i difensori centrali Škriniar e Ranocchia a far tirare un sospiro di sollievo ai tifosi nerazzurri. Ma la squadra di Spalletti ha faticato non poco per piegare il fanalino di coda del campionato

L'Inter riparte dal Benevento : vittoria per 2-0 e terzo posto in classifica : L'Inter di Luciano Spalletti soffre tremendamente e gioca un primo tempo indecente contro il Benevento di Roberto De Zerbi. I gol di Skriniar e Ranocchia, però, nel giro di tre minuti tra il 66' e il 69' hanno permesso ai nerazzurri di portarsi a casa tre punti d'oro per il morale in primis e per la classifica in secondo luogo. L'Inter, infatti, scavalca al Lazio e Roma e si prende il terzo posto in solitaria in ...

L’Inter vince contro il Benevento (e non sa nemmeno come) - partita disastrosa dei nerazzurri - due episodi (e due difensori) salvano la faccia a Spalletti [FOTO] : 1/16 Moro Francesco/LaPresse ...

Pagelle Inter-Benevento 2-0 - Skriniar il migliore : Pagelle Inter-Benevento 2-0 – Si è concluso il secondo match valido per la 26^ giornata del campionato di Serie A, in campo Inter e Benevento, partita che ha dato importanti indicazioni per il proseguo del campionato. La squadra di Luciano Spalletti continua a confermare grandi difficoltà, i tre punti conquistati non devono ingannare, la prestazione dei nerazzurri è stata veramente negativa. Ottima invece la partita della squadra di De ...

Serie A - anticipo Inter-Benevento 2-0 : 22.40 Quarantacinque minuti di buio,poi l'Inter si scuote e batte 2-0 il Benevento Spalletti risale per ora al 3° posto. Inguardabile il 1° tempo dei nerazzurri che in attacco producono zero a parte una capocciata larga di Perisic.Giocano bene e con mente libera i sanniti,pericolosi al 28' con Coda: Handanovic respinge coi pugni. Ripresa.Puggioni dice no a Vecino, a ruota occasionissima per Coda,lanciato a rete,che però spreca.Da qui,il match ...

Inter-Benevento - proteste ospiti per un rigore non concesso e per un fallaccio di Gagliardini [FOTO] : Inter-Benevento, proteste per un rigore non concesso – Si sta giocando la seconda gara della 26^ giornata del campionato di Serie A, in campa Inter e Benevento. Il primo tempo si è concluso a reti inviolate, molto meglio la squadra di De Zerbi che va vicino al gol, difficoltà clamorose per la squadra di Luciano Spalletti. Nelle ripresa grandi proteste per un calcio di rigore non fischiato al Benevento, contatto tra Cataldi e Ranocchia, ...

