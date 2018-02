Incendio in casa | bambino chiama i soccorsi

Incendio in casa - muore avvolta dalle fiamme : Arezzo, 24 feb. - (AdnKronos) - Incendio in un appartamento ad Arezzo. Una donna di 77 anni è morta avvolta nelle fiamme mentre il figlio è rimasto intossicato: la tragedia è avvenuta questa mattina nella centrale via Petrarca. SECONDO PIANO - Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Arezzo

Chiaravalle Centrale - Cz - - Incendio in casa : muore una 93enne : U na donna di 93 anni, Caterina Macrì , é morta ieri in serata a causa di un Incendio sviluppatosi nell'abitazione in cui viveva da sola a Chiaravalle Centrale, nel Soveratese, in provincia di ...

Incendio in un palazzo di via Cogne - ragazzino di 13 anni sviene nella casa in fiamme : morto : Quando i vigili del fuoco sono entrati in casa sua, le visiere dei loro caschi si sono sciolte per il calore. Eppure, pompieri, carabinieri e poliziotti erano riusciti in qualche modo a prenderlo e tirarlo fuori da quell'inferno. Ma alla fine...

La curiosità di cane goloso provoca un piccolo Incendio nella casa dei proprietari (con lieto fine). : Avete presente il batterfly effect, secondo cui il semplice battito d'ali di una farfalla può scatenare un uragano dall'altra parte del mondo? È più o meno quanto accaduto in questa casa privata a Southwick, in Massachusetts. Un cane, evidentemente goloso, voleva addentare un pancake lasciato sul fornello della cucina dai proprietari. Ma casualmente ha attivato la cucina, con le fiamme che piano piano sono divampate sul ...

Coppia morta nell'Incendio in casa Gli amici : 'Lei solare - lui lavoratore' : QUALIANO. Nella stradina c'è un viavai di persone. Una lenta e triste processione verso l'abitazione di Mimmo Ciancio e sua moglie Rosaria Carandente, uccisi da un killer silenzioso: il monossido di ...

Incendio in casa nel Napoletano morti nel sonno marito e moglie Bimbi salvi : dormivano dai parenti : I corpi di un uomo ed una donna, marito e moglie, sono stati trovati all'interno di un'abitazione a Qualiano , Napoli, . Sul posto sono giunti i carabinieri della locale caserma e quelli della ...

Qualiano - coniugi morti per Incendio in casa/ Ultime notizie video - bambini salvi : dormivano dai parenti : Qualiano, coniugi morti per incendio in casa: Ultime notizie video. bambini salvi: dormivano dai parenti. Le Ultime notizie sulla tragedia avvenuta nel Napoletano(Pubblicato il Sun, 04 Feb 2018 19:33:00 GMT)

Cesena - Incendio in una casa colonica. Si sospetta il dolo / FOTO : Cesena, 29 gennaio 2018 - I primi testimoni che hanno dato l'allarme , hanno descritto alle forze dell'ordine una palla di fuoco in mezzo agli alberi. La palla di fuoco era l'incendio sprigionatosi ...

Pietralata - Incendio in via Casale Rocchi : brucia un capannone - fumo sull'intero quadrante : Una nube di fumo, l'odore acre e in lontananza le fiamme. Un incendio di vaste dimensioni è esploso alle 20.30 in zona Pietralata. Le fiamme, visibili da Talenti, Montesacro e dalle altre zone ...