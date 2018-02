In Europa sta tornando il nazifascismo? Italia solo ultimo dei tasselli : In Europa sta tornando il nazifascismo? La domanda, da argomento per storici, si è fatta cronaca. A volte parlamentare. Un'inchiesta del Guardian ha scovato quella brace che cova ancora sotto la cenere nel nostro paese, scosso da cortei e manifestazioni che non si vedevano da tempo e che rendono incandescente il clima elettorale in vista del voto del 4 marzo.Dal 2014 ad oggi ci sono state 142 episodi di violenza e intimidazione commessi ...

Una proposta in vista del 4 marzo : Meno Europa pi America Latina! : In vista delle elezioni del 4 marzo, mentre tra le coalizioni che hanno devastato l'economia e il tessuto sociale del paese vi sono partiti che addirittura si spingono a chiedere più Europa - una ...

Borsa : Milano chiude in testa Europa : ANSA, - Milano, 23 FEB - Piazza Affari ha chiuso la seduta in testa alle altre borse europee , Ftse Mib +0,93% a 22.672 punti, , archiviando le parole sul prossimo voto in Italia del presidente della ...

Temperature vicine allo zero al Polo Nord e gelido Burian verso l’Europa : ecco cosa sta succedendo al meteo dell’emisfero settentrionale [MAPPE] : 1/6 ...

Video/ Sporting Astana (3-3) : highlights e gol della partita (Europa League - sedicesimi) : Video Sporting Astana (risultato finale 3-3): highlights e gol della partita dei sedicesimi di Europa League. I lusitani pareggiano ma passano il turno. (Pubblicato il Fri, 23 Feb 2018 10:06:00 GMT)

VIDEO/ Atalanta-Borussia Dortmund (1-1) : parla Cristante. Highlights e gol della partita (Europa League) : VIDEO Atalanta Borussia Dortmund (risultato finale 1-1): gli Highlights e i gol della partita degli ottavi di Europa League. Gli orobici sfiorano la grande impresa contro i tedeschi.(Pubblicato il Fri, 23 Feb 2018 10:02:00 GMT)

PAGELLE/ Atalanta-Borussia Dortmund (1-1) : Cristante il migliore in campo! Voti della partita (Europa League) : PAGELLE Atalanta Borussia Dortmund: i Voti della partita che si è giocata per il ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League. La Dea andava a caccia della grande impresa in casa(Pubblicato il Fri, 23 Feb 2018 09:32:00 GMT)

Atalanta - Masiello : 'Usciamo a testa alta. Pronti a lottare per riconquistare Europa' : Andrea Masiello ha parlato ai microfoni di Sky Sport commentando l'eliminazione della sua Atalanta contro il Borussia Dortmund . ' Usciamo a testa alta, abbiamo fatto una grande Europa League, ce la siamo giocata con tutti, lasciamo questa ...

Al Milan basta Borino : Ludogorets ko 1-0 e ottavi di finale di Europa League : Il Milan batte 1-0 il Ludogorets, anche nella sfida di ritorno al Meazza e stacca il pass per gli ottavi di finale di Europa League. Dopo il 3-0 della sfida d'andata siglato Cutrone, Rodriguez, Borini, ci ha pensato ancora quest'ultimo a regalare la vittoria ai rossoneri che continuano nella striscia di risultati utili consecutivi. Il Diavolo non ha quasi mai rischiato niente contro un avversario troppo morbido per poter impensierire ...

Europa League - Sarri : Napoli - hai un'anima. De Laurentiis : Fuori a testa alta : ROMA - 'La squadra ha un'anima: l'uscita dall' Europa League dispiace molto. Di positivo c'è che avremo più tempo per allenarci e preparare al meglio i prossimi impegni'. Così Maurizio Sarri commenta ...

LIVE Atalanta-Borussia Dortmund - Europa League in DIRETTA : 1-0. Toloi porta in vantaggio l'Atalanta! Il Mapei Stadium è una bolgia! : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Atalanta-Borussia Dortmund, ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League. La Dea va a caccia della storia! Dopo una brillante prima fase, i bergamaschi ...

La Lazio passeggia sulla Steaua Bucarest : 5-1 e ottavi di Europa League conquistati : La Lazio di Simone Inzaghi è tornata prepotentemente a fare la voce grossa. I biancocelesti hanno rimontato ampiamente l'1-0 maturato nell'andata contro la Steaua Bucarest. I padroni di casa hanno rifilato un secco e perentorio 5-1 frutto della tripletta di Ciro Immobile al gol numero 31 in 29 partite giocate in tutte le competizioni. Le altre reti portano la firma di Bastos e di un ritrovato Felipe Anderson che al momento della ...

Il Napoli è stato eliminato dall’Europa League : Nonostante abbia vinto 2-0 il ritorno dei sedicesimi di finale contro il Lipsia, il Napoli è stato eliminato dall’Europa League per via dei tre gol subiti nella partita di andata, vinta dal Lipsia per 3-2. Nell’incontro di stasera, giocato in The post Il Napoli è stato eliminato dall’Europa League appeared first on Il Post.

Previsioni Meteo Primavera 2018 - la tendenza stagionale di AccuWeather : forti tempeste sull’Europa centrale e orientale - l’Italia adriatica a rischio di pesanti alluvioni [DETTAGLI] : La Primavera 2018 arriverà sull’Europa portando con sé il forte rischio di condizioni Meteorologiche avverse e di alluvioni in alcune parti del continente. A dirlo è AccuWeather, l’autorevole centro Meteorologico statunitense che ha già previsto con estrema precisione la tendenza per l’inverno in corso in Europa (compreso il Burian di fine stagione). Secondo i Meteorologi di AccuWeather, in Primavera un’attiva perturbazione atmosferica porterà ...