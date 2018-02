In Borse così volatili | meglio vendere di più sui rialzi che comprare sui ribassi

Borse - così «l’indice della paura» è diventato un mostro in poche ore : Ieri l’indice che misura la volatilità di Wall Street ha fatto un balzo del 115%, facendo implodere il grande trade su cui in tanti scommettono da anni: la vendita di volatilità. Ecco che cosa è accaduto...

L'inflazione cala e frena Draghi Così le Borse continuano a volare Ok anche materie prime e... L'analisi : Dopo il record storico segnato ieri dal Dow Jones, il calo a sorpresa dell’inflazione in Eurolandia a dicembre (+1,5% medio contro il +1,6% di novembre, ma in Italia i prezzi sono saliti solo dell’1%) ha fatto rientrare i timori di un ritiro anticipato degli stimoli monetari da parte della Bce. Risultato: oggi anche le Borse europee segnano nuovi rialzi, mentre i broker sono sempre più fiduciosi sul fatto che nel 2018 i mercati azionari del ...