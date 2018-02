Il video spettacolare della foresta sommersa in Amazzonia

Spettacolare arcobaleno di fuoco in Brasile - nel Parana' [ video ] - Come si forma : Fantastico arcobaleno di fuoco nello stato di Panarà, in Brasile . Fenomeno rarissimo! Ecco il video e la spiegazione. Un fenomeno Spettacolare si è manifestato davanti agli occhi di migliaia di...

Per gli abitanti della Terra è in attesa uno spettacolare "show lunare" - video - : Separatamente, questi fenomeni non sono insoliti, ma raramente si incontrano tutti e tre contemporaneamente. L'ultima volta che avvenne in Nord America il 31 marzo 1866. Il trio di oggi non potrà ...