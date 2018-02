Il portiere del Duisburg s' incanta come in un videogioco | così far gol per l' Ingolstadt è

Lokomotiv-Nizza - Balotelli sfonda la traversa (due volte) : la reazione del portiere avversario [VIDEO] : Lokomotiv-Nizza, Balotelli sfonda la traversa – Si sta giocando la prima gara valida per il ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League, in campo Lokomotiv e Nizza, la squadra francese chiamata a ribaltare il risultato dell’andata. Inizio di partita super per il Nizza, in particolar modo di Mario Balotelli, show da parte di SuperMario che ha colpito due traverse con tiri clamorosi ed a portiere ampiamente battuto, una su calcio ...

Una raffica di palle investe Courtois - ecco come si allena il portiere del Chelsea : Il portiere del Chelsea e della nazionale belga Thibaut Courtois allena i riflessi prendendo al volo una raffica di palline. La cura maniacale per i dettagli e la straordinaria coordinazione fa capire perché Courtois sia oggetto di attenzione da parte dei più grandi club tra cui il Real Madrid. Non è un mistero poi che il portiere sia nella lista dei migliori giocatori nati dopo il 1991, stilata dalla nota rivista sportiva spagnola Don ...

Alena Seredova - bordate a Buffon : che frecciate al portiere della Juventus : 1/10 ...

Genoa - fiocco rosa per Perin : il messaggio del portiere [FOTO] : 1/11 Foto Instagram ...

Milan-Donnarumma - il gesto del portiere che ha scatenato i tifosi rossoneri : Il Milan vince e convince, importante prestazione della squadra di Gennaro Gattuso che ha ottenuto il successo in Europa League sul campo del Ludogorets, un netto 0-3 che ipoteca il passaggio del turno. I rossoneri stanno attraversando un momento eccezionale anche in campionato, adesso quella di Gattuso è la squadra da battere. Nel frattempo ritorna il sereno anche tra i tifosi ed il portiere Donnarumma, in particolar modo un gesto ha fatti ...

Buffon - pensate di conoscere tutto sul portiere? Le 5 curiosità sul numero uno della Juventus [VIDEO] : Nell’ultima gara di Champions League la Juventus non è andata oltre il pareggio contro il Tottenham, un risultato che complica il passaggio del turno ai quarti ma la qualificazione è ancora apertissima. Qualche critica nei confronti del portiere Buffon, l’estremo difensore bianconero sembra avere più di qualche responsabilità nella punizione del pareggio di Eriksen, il portiere furioso con il compagno Bernardeschi per il ...

“Oggi Alena…”. La confessione spiazzante di Gigi Buffon. Da portiere a protagonista del gossip : gli intrighi amorosi - la Seredova e l’arrivo - inaspettato - di Ilaria D’Amico : Il passato, il presente, il futuro, gli amori e, ovviamente, il calcio. Gianluigi Buffon sarà protagonista del faccia a faccia con Maurizio Costanzo che andrà in onda nella seconda serata di giovedì 15 febbraio su Canale 5. La chiacchierata inizia dalla mancata qualificazione ai Mondiali del 2018: ”Sono stati giorni molto difficili – ammette Buffon che parla del possibile addio con la Nazionale -. Diciamo che io volevo ...

Palermo - summit di mafia a 'Città giardino'. Il portiere del residence convocava i boss : Il solerte portiere di 'Città giardino', uno dei residence più esclusivi della città, telefonava al boss Francesco Liga e gli diceva: 'Se puoi avvicinare, vediamo di rintracciare il dottore Micale'. ...

Tacconi nella bufera dopo il VIDEO shock : arriva la precisazione dell’ex portiere : arrivano le scuse di Stefano Tacconi. Il VIDEO shock pubblicato in diretta su Facebook, in seguito al funerale di Vicini, dall’ex portiere della Juventus che si trovata in macchina con altre tre persone fra le quali Sergio Brighenti, storico assistente di Vicini, ha creato molte polemiche. Per questo Tacconi ha pubblicato un altro VIDEO questa mattina per scusarsi. “Prendo le distanze da tutto ciò che si è detto – ha spiegato ...

Gigi Buffon continua a giocare? Il portiere non vuole ritirarsi : “Andrò avanti se considerato punto fermo della Juventus” : Gigi Buffon è ai box da più di un mese a causa di problemi fisici. Questa dovrebbe essere l’ultima stagione in campo per il portierone della Juventus che però ci starebbe ripensando come traspare in un’intervista rilasciata a Sky: “Ho un rapporto e un legame di amicizia con Andrea Agnelli, tale checi incontreremo e valuteremo tutto insieme e serenamente. Le forzature non mi piacciono, fin quando sarò considerato un punto di ...

Buffon compie 40 anni / Il compleanno del portiere della Juventus - Chiellini : gli manca solo un trofeo… : Buffon compie 40 anni, il compleanno del portiere della Juventus: vorrei giocare ancora. L’estremo difensore bianconero vorrebbe proseguire la sua carriera sui campi da gioco(Pubblicato il Fri, 26 Jan 2018 15:28:00 GMT)

Totti allo scoperto - clamorosa rivelazione sul portiere della Juventus Buffon! : Interessante intervista a Francesco Totti, l’ex capitano della Roma svela un retroscena sul portiere della Juventus Buffon a ‘La Stampa’: “la prima cosa che pensi è che siamo invecchiati ed è un vero peccato. In fondo quando rivedi la carriera dei tuoi amici è un po’ come riattraversare la tua vita. La sua carriera è stata fantastica e ora gli auguro di godersi i suoi 40 anni. Certo se volesse ancora giocare ...

