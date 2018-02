Il movimento No Tav si spacca | Perino voterà M5S

ilgiornale

(Di sabato 24 febbraio 2018)tura dentro ilNo Tav. Albertoha attaccato pubblicamente l'attivista Nicoletta Dosio che si presenta alle prossime elezioni nelle liste di “Potere al Popolo”., venerdì sera, al palasport di Bussoleno, comune della Val di Susa, dove si stava svolgendo la presentazione dei candidati delCinque Stelle, ha espresso il suo dissenso per la scelta di campo operata dalla Dosio. “A me dispiace che qui in valle ci siano persone No Tav - ha dichiarato- se non votiamo loro (rivolto ai candidati M5s, ndr) se non li facciamo uscire che in Parlamento, loro sono No Tav… gli unici… non devi cercarne altri". La registrazione delle parole dell'ex portavoce No Tav è rimbalzata su diversi siti dei grillini e degli oppositori dell'Alta Velocità nella contestata tratta Torino-Lione. ...