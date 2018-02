Il Brescia sfida i vecchi amici per provare a giocare al rialzo

LIVE Coppa Italia Basket - Finale Torino-Brescia in DIRETTA : sfida inedita. Leonessa favorita - la Fiat può sorprendere : Buon pomeriggio e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Finale di Coppa Italia 2018 di Basket. Chi alzerà il trofeo? È una sfida inedita: nessuna delle due squadre, infatti, ha mai vinto la Coppa e non ha nemmeno mai giocato la Finale. Entrambe hanno meritato la qualificazione. Brescia arrivava alla Final Eight dopo una prima parte di stagione pazzesca, a lungo in testa alla classifica. La Leonessa si è sbarazzata della Virtus Bologna ed è ...