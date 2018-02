Hockey ghiaccio | Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 | finale Germania-OAR Quando si

Hockey su ghiaccio - Olimpiadi PyeongChang 2018 : in palio il bronzo nella sfida tra Canada e Repubblica Ceca : Volge al termine il torneo maschile di Hockey su ghiaccio a PyeongChang 2018. Domani è in programma la sfida per la medaglia di bronzo tra Canada e Repubblica Ceca. Una delle due rimarrà delusa, senza dubbio. Se c’è però una formazione che è già amareggiata nonostante si giochi una medaglia è il Canada. La squadra nordamericana, pur priva dei giocatori migliori che militano nella NHL, era in ogni caso la favorita per la medaglia ...

Hockey ghiaccio - Finale Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : Germania-OAR. Programma - orari e tv. Appuntamento a domenica 25 febbraio : Saranno la Germania e il team olimpico dell’OAR a giocarsi la Finale del torneo di Hockey su ghiaccio alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Una delle partite più attese ai Giochi, che come al solito si svolgerà nella giornata di chiusura della rassegna a cinque cerchi. La corazzata russa è strafavorita per la vittoria Finale ma attenzione ai sorprendenti tedeschi, già autori di un cammino sensazionale, giungendo in maniera ...

Hockey su ghiaccio - Olimpiadi PyeongChang 2018 : la Germania non si ferma più! Canada battuto 4-3 : è finale! : Non è il Miracle on Ice delle Olimpiadi del 1980 ma ci va molto, molto vicino. La Germania prosegue la sua favola a PyeongChang 2018 e si qualifica per la finale del torneo di Hockey su ghiaccio battendo il Canada per 4-3. È stata una semifinale pazzesca, in cui è successo di tutto. Una girandola di emozioni che alla fine ha premiato la squadra tedesca, cinica nello sfruttare le incertezze della squadra canadese e abile nel difendere con i denti ...

LIVE Hockey ghiaccio - Olimpiadi PyeongChang 2018 in DIRETTA : Canada-Germania - semifinale. 3-4 - la Germania continua a volare : è finale! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Canada-Germania, semifinale del torneo di Hockey maschile di PyeongChang 2018. Il pronostico è sulla carta sbilanciato ma in questo torneo è lecito aspettarsi di tutto. Il Canada ha l’opportunità di tornare in finale per la terza volta consecutiva, la quarta in cinque anni. I nordamericani non hanno certo rubato l’occhio fin qui, ma sanno come si vince. Come ai quarti quando hanno saputo ...

Hockey su ghiaccio - Olimpiadi PyeongChang 2018 : OAR centra la finale! I russi battono la Repubblica Ceca per 3-0 : OAR è la prima finalista del torneo di Hockey su ghiaccio maschile di PyeongChang 2018. Gli atleti olimpici di russia erano i favoriti nel match contro la Repubblica Ceca e non hanno tradito, vincendo per 3-0. Un incontro che ha regalato emozioni e che, soprattutto, ha confermato una volta di più la grande solidità della squadra che gareggia sotto la bandiera olimpica. I cechi, infatti, hanno tutt’altro che demeritato, ma davanti a loro ...

LIVE Hockey ghiaccio - Olimpiadi PyeongChang 2018 in DIRETTA : Repubblica Ceca-OAR - semifinale. 0-3 - i russi volano in finale! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Repubblica Ceca-OAR, semifinale del torneo di Hockey maschile di PyeongChang 2018. Il team OAR è emerso fin qui nel torneo come il principale favorito per la medaglia d’oro. Dopo un percorso di avvicinamento complicato, con la minaccia di boicottaggio della KHL, i russi che gareggiano sotto bandiera olimpica sono arrivati a PyeongChang motivati a vincere. Sono risultati il miglior attacco fino a ...

Hockey ghiaccio - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : sarà battaglia in semifinale tra OAR e Rep. Ceca. Il Canada contro la sorpresa Germania : OAR, Repubblica Ceca, Canada, Germania. Tra queste quattro squadre c’è il nome della medaglia d’oro nell’Hockey a PyeongChang 2018. Domani sono in programma le due semifinali, che definiranno le sfide per le medaglie. Il torneo olimpico ha fin qui detto che il ruolo di favorita spetta alla squadra russa, il team OAR. Il loro percorso di avvicinamento è stato complicato, tra l’esclusione imposta dal CIO alla Federazione ...

Hockey ghiaccio - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : semifinali Germania-Canada e Rep. Ceca-OAR. Programma - orari e come vederle in tv e ... : OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE testuale delle semifinali di Hockey su ghiaccio a PyeongChang 2018. Il Programma Venerdì 23 febbraio ore 8.40 italiane Rep. Ceca OAR ore 13.10 italiane ...