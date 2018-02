Gué Pequeno | «Sono un gentleman in tuta»

Le Iene - Guè Pequeno incontra l'hater che lo provoca per le tettine : Continua la battaglia de le Iene contro gli odiatori social dei vip. Protagonista di questa puntata è Guè Pequeno che grazie a Mary Sarnataro conosce uno dei suoi hater che scrive tantissimi commenti ...

GUE' PEQUENO/ Video - il rapper incontra con Mary Sarnataro uno dei suoi hater : pace sancita (Le Iene) : Guè PEQUENO a Le Iene, Video: il rapper incontra con Mary Sarnataro uno dei suoi hater, ma ha parlato anche del suo rapporto con i social network. Le ultime notizie(Pubblicato il Thu, 22 Feb 2018 00:09:00 GMT)

Guè Pequeno/ Video - il rapper incontra con Mary Sarnataro uno dei suoi hater (Le Iene) : Guè Pequeno a Le Iene, Video: il rapper incontra con Mary Sarnataro uno dei suoi hater, ma ha parlato anche del suo rapporto con i social network. Le ultime notizie(Pubblicato il Wed, 21 Feb 2018 20:10:00 GMT)

E dopoSanremo Guè Pequeno con il coraggio di ogni giorno : Missione compiuta, ora si torna a casa con il coraggio di ogni giorno. L'ultima esibizione all'Ariston con Peppe Servillo forse è stata la migliore, non c'era più ansia e la concentrazione era al ...

Guè Pequeno - Gentleman Tour 2018 : annunciate le prime date estive : Maggior numero di streaming per un artista in un giorno. Maggior numero di streaming per un album in una settimana. Guè Pequeno è, secondo la classifica Spotify Italia 2017 appena pubblicata, il 1° ...

Nuovi concerti di Gue Pequeno nel 2018 - annunciate due date estive dopo i sold out : info e biglietti in prevendita : Nuovi concerti di Gue Pequeno nel 2018. A seguito del grande successo e della grande richiesta per il tour del rapper, si aggiungono a sorpresa due nuove date per il Gentleman Tour 2018. Grande fenomeno del rap italiano, Gue Pequeno ha rilasciato da qualche mese il nuovo album Gentleman, quarto progetto discografico già certificato doppio disco di platino. I Nuovi concerti di Gue Pequeno si terranno nel corso dell'estate 2018, in ...

Gué Pequeno : a grande richiesta annunciate le prime date estive del 'Gentleman Club Tour' : ... nel 2017 recordman italiano con il maggior numero di streaming per un artista in una settimana / maggior numero di streaming per un artista in un giorno / maggior numero di streaming per un album in ...

Guè Pequeno da record nel 2017 : nessuno come lui - quante certificazioni vinte? : Il 2017 è stato un anno importante per tutto il rap italiano, che si è definitivamente consolidato come il genere musicale più ascoltato d'Italia. Per accorgersene basta dare una rapida occhiata alle classifiche musicali dell' anno appena concluso: non c'è storia, il rap made in Italy – nelle sue innumerevoli e variegate forme, che talvolta strizzano l'occhio al pop, mentre in altri casi rimangono strettamente legate agli stilemi e ...

Dalla storia di Battiato al rap di Guè Pequeno : le nuove certificazioni : ... l'appuntamento è per domani sera, giovedì 11 gennaio , alle 21.10 su Radio Italia, Radio Italia TV e in streaming su radioitalia.it. Autore: Andrea Basso 10-01-2018

Punto su di te di Gué Pequeno - testo e significato : per il rapper milanese l’amore è una scommessa : testo e significato di “Punto su di te”, il nuovo singolo di Gué Pequeno estratto dal suo ultimo album di successo “Gentleman”. Il brano racconta una storia d’amore speciale ma il rapper milanese ha ribadito più volte che non si tratta di una dedica a qualche persona in particolare. Arriva in radio dal 22 dicembre il nuovo singolo di Gué Pequeno, in attesa del Gentleman Tour 2018 Gué Pequeno ha deciso di concludere ...

Guè Pequeno e l'amore : il nuovo singolo è "Punto su di te". Il video : ... Dic 18, 2017 at 7:24 PST Sempre su Spotify ha totalizzato: il maggior numero di streaming per un artista in una settimana in Italia, il maggior numero di streaming per un artista in un giorno in ...

Guè Pequeno - Punto su di te | Testo - Audio - MP3 : Canzone Guè Pequeno, Punto su di te: Testo, parole, Audio, video, MP3 Il nuovo singolo di Guè Pequeno è Punto su di te: ecco il Testo, il video, l’Audio e il brano MP3 della canzone. Punto su di te di Gue Pequeno è il nuovo singolo in rotazione radiofonica da venerdì 22 dicembre. Si chiude così […]