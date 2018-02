Grande Fratello 2018 | Lidia Vella pronta a rimettersi in gioco nella Casa

Francesco Monte e Cecilia Rodriguez : un bacio dopo il Grande Fratello Vip? Lo scoop : Francesco Monte e Cecilia Rodriguez si sono baciati durante il loro primo incontro dopo il Grande Fratello Vip? Lo scoop Ospite del programma radiofonico Non Succederà Più (in onda su Radio Radio) Eva Henger oggi si sarebbe fatta sfuggire uno scoop su Francesco Monte e Cecilia Rodriguez non indifferente oggi. Durante la trasmissione condotta da […] L'articolo Francesco Monte e Cecilia Rodriguez: un bacio dopo il Grande Fratello Vip? Lo ...

Canale 5 - palinsesti primavera 2018 : Da Amici al Grande Fratello passato per lo Show di Michelle Hunziker : E’ stato reso noto il palinsesto primaverile di Canale 5 e tra i programmi di punta troviamo: Amici, talent di Maria De Filippi da sabato sette aprile Grande Fratello 15 da lunedì 16 aprile La fiction Ultimo con Raul Bova Il nuovo programma di Michelle Hunziker E l’appuntamento immancabile con la Champions League Palinsesto primaverile 2018 di Canale 5 Amici Il talent Show di Maria De Filippi è una certezza per la rete ammiraglia Mediaset-come ...

Grande Fratello : Mary Falconieri ha un nuovo fidanzato : Grande Fratello: Mary Falconieri volta pagina e mostra il suo nuovo fidanzato Mary Falconieri del Grande Fratello ha un nuovo fidanzato. Dopo aver visto naufragare la sua storia con Giovanni Angiolini, ha scelto di voltare definitivamente pagina. L’abbiamo vista iniziare a lavorare come infermiera, dopo la laurea, e allo stesso tempo annunciare il suo trasferimento […] L'articolo Grande Fratello: Mary Falconieri ha un nuovo fidanzato ...

Lorenzo Flaherty/ Padre per la terza volta? Perché no! "Grande Fratello Vip esperienza pazzesca" : Lorenzo Flaherty torna in tv come protagonista della fiction, Furore 2 dopo l'esperienza all'interno della casa del Grande Fratello Vip 2018 che gli ha regalato l'amicizia con Bossari(Pubblicato il Fri, 23 Feb 2018 15:30:00 GMT)

Canale 5 - palinsesti primavera 2018 : Amici dal 7 aprile - Grande Fratello dal 16 aprile. Nuova serie per Ultimo : Grande Fratello Reality, fiction ed intrattenimento sono i capisaldi del palinsesto primaverile 2018 di Canale 5. Nella seconda parte della stagione tv, la rete ammiraglia Mediaset punterà in particolare sul ritorno del Grande Fratello Nip e sul nuovo ‘Scommettiamo che’ di Michelle Hunziker. Ma anche su certezze come il serale di Amici il sabato e la Champions League il mercoledì. Se il daytime e l’access (con Avanti un altro! ...

Anticipazioni Grande Fratello Vip : arriva Sylvie Lubamba? : Grande Fratello Vip: Sylvie Lubamba nel cast della terza edizione? La terza edizione del Grande Fratello Vip è ancora lontana dalla sua realizzazione e messa in onda, ma già nei mesi scorsi si è pensato a nomi papabili in grado di arricchire il cast che verrà. Lory Del Santo si è candidata in cambio di un lauto compenso. Carmen Di Pietro ha affermato, dopo la sua eliminazione dalla seconda edizione del GF Vip, che sarebbe voluta tornare nel ...

“Ma proprio tu…”. Ve la ricordate Katia Pedrotti? Come (e dove) la ritroviamo. Dal Grande Fratello 4 alla meravigliosa storia d’amore con Ascanio e le due bimbe. Poi il dimenticatoio e ora il ritorno alla ribalta. “Sei proprio sicura?” - le chiede qualcuno : Ne abbiamo parlato spesso di lei: parliamo di Katia Pedrotti? Ve la ricordate? La sua storia è quantomeno curiosa: dopo aver partecipato a una delle prime edizioni del Grande Fratello (la quarta per essere precisi e no, non ancora Vip) ed essersi innamorata di uno dei concorrenti, che da lì a breve sarebbe diventato suo marito, compagno di vita e padre dei suoi figli, è finita pian piano nel dimenticatoio della tv. Ma il suo nome è noto ...

Torna il Grande Fratello "Nip" : data - cast - anticipazioni e tutte le informazioni : Torna in Grande spolvero il Grande Fratello versione "Nip", ovvero il papà di tutti i reality show. Dopo i vertiginosi picchi di ascolto registrati dalle stagioni

Grande Fratello - i nuovi concorrenti : tutto quello che sappiamo su cast e conduttrici : Sul Grande Fratello normale, o GF NIP che dir si voglia, sappiamo ancora molto poco nonostante manchino meno di 2 mesi alla messa in onda. Chi lo condurrà e quali sono i concorrenti ? Incominciano a ...

Aida Nizar/ Chi è la "rivale" di Marco Ferri al Grande Fratello Vip in Spagna (Isola dei Famosi) : Aída Nízar, la rivale di Marco Ferri: il video-messaggio dell'ex concorrente del Grande Fratello Vip spagnolo rivolto a Riccardo Ferri, padre del concorrente dell'Isola dei Famosi.(Pubblicato il Wed, 21 Feb 2018 20:35:00 GMT)

Grande Fratello Nip/ Data di inizio - tornano i vecchi concorrenti : chi ci sarà? : Il Grande Fratello Nip torna il 16 aprile su canale 5: i castin per la ricerca dei concorrenti sono ufficialmente aperti. Chi sarà la conduttrice e l'erede di Federica Lepanto?(Pubblicato il Wed, 21 Feb 2018 17:07:00 GMT)

In arrivo il Grande Fratello Nip : ecco tutte le novità del reality : Sta per iniziare la nuova edizione del Grande Fratello nella versione non vip e in rete circolano già alcune anticipazioni. Come è noto, il Grande Fratello partirà dopo l ' Isola dei Famosi , il 16 ...

Grande Fratello NIP/ La nuova edizione al via ad Aprile tra Amici 17 e Scommettiamo Che? : Il GRANDE FRATELLO Nip torna il 16 Aprile su canale 5: i castin per la ricerca dei concorrenti sono ufficialmente aperti. Chi sarà la conduttrice e l'erede di Federica Lepanto?(Pubblicato il Wed, 21 Feb 2018 14:00:00 GMT)

Al Grande Fratello Nip tornano gli ex inquilini : Il Grande Fratello Nip "Non important person" torna su Canale5. I vertici dell'azienda hanno deciso di rilanciare il reality anche nella versione originale, quella degli sconosciuti. I casting sono ...