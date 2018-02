Gol Destro | Bologna in vantaggio | esultanza ‘folle’ dell’attaccante VIDEO

Chievo-Bologna 2-3 - decidono Destro e Verdi. Cacciatore- Gol - poi spreca tutto : Juventus dimenticata per il Bologna, terza sconfitta nelle ultime quattro per Chievo. Gli uomini di Donadoni passano 3-2 al Bentegodi con una grande prestazione del duo Verdi- Destro , decisivi in una ...

