Giro d’Italia Handbike 2018 | svelata la nona edizione

“Tua moglie? Non cercarla più”. Lo scopre così… Choc da Barbara D’Urso. Certe cose non si possono sentire… La notizia fa Giro d’Italia e indigna : Una storia tutta italiana, raccontata nel corso della diretta di Pomeriggio 5, il programma diretto da Barbara D’Urso sull’ammiraglia Mediaset. A raccontarla un uomo di 92 anni, Federico Reina, popolare partigiano piemontese. Un racconto dai tratti drammatici e grotteschi che parla di mal gestione all’interno dell’ospedale Sant’Andrea di Vercelli dove l’uomo si era recato. Non per sottoporsi a una visita ma per visitare la moglie, ...

Ciclismo - Fabio Aru : “Parteciperò al Giro d’Italia” : Ciclismo, Fabio Aru: “Parteciperò al Giro d’Italia” Fabio Aru parteciperà al prossimo Giro d’Italia. Lo conferma lo stesso ciclista sardo, che dall’1 gennaio di quest’anno è un atleta della Uae Team Emirates, sul suo sito internet. “La scelta di partecipare al Giro d’Italia è stata fatta con convinzione, valutando tutte le variabili: ho voluto ponderare […] L'articolo Ciclismo, Fabio Aru: ...

Strage di cani a Sciacca - Daniela Martani : “Moltissimi sospetti sul fatto che sia legata al Giro d’Italia” : Daniela Martani è intervenuta questa mattina ai microfoni di ECG, il programma condotto da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio su Radio Cusano Campus, l’emittente dell’Università degli Studi Niccolò Cusano. La pasionaria veg ha parlato della Strage di cani che si sta verificando a Sciacca: “Le politiche per arginare il randagismo, le campagne per la sterilizzazione e contro gli abbandoni, non vengono praticamente mai fatte. I ...

Ciclismo - Giro d’Italia Under 23 2018 – Presentato il percorso : 10 tappe - 2 cronometro e tanta salita : A Roma è stato Presentato il Giro d’Italia Under 23 2018, corsa a tappe che è stata rilanciata lo scorso anno dopo quattro anni di assenza. Sono previste ben dieci frazioni dal 7 a 16 giugno per un totale di circa 1200km tra Emilia Romagna, Lombardia, Trentino e Veneto. Si partirà da Forlì con un cronometro di 4,7km e si arriverà a Ca’ del Poggio con un’altra sfida contro le lancette di 21,2km. Nel mezzo gli interessanti arrivi ...

Ciclismo - Fabio Aru : “Parteciperò al Giro d’Italia 2018! Ci ho pensato a lungo - contento di tornare in gara” : Fabio Aru sarà al via del Giro d’Italia 2018. Ora è davvero ufficiale, il Cavaliere dei Quattro Mori sarà protagonista della Corsa Rosa che scatterà il prossimo 5 maggio da Gerusalemme: a comunicarlo è stato lo stesso sardo che nelle ultime settimane non aveva dato la certezza sulla sua partecipazione. L’annuncio arriva tramite un post pubblicato su Twitter: “Ho voluto ponderare bene questa decisione, mi sono confrontato con la ...

“Non voleva più vivere” - morte Michele Scarponi - è un dramma senza fine. La notizia diffusa oggi a 10 mesi dall’incidente che costò la vita al ciclista - travolto da un’ auto mentre si stava allenando per il Giro d’Italia : Un sabato mattina di aprile dello scorso anno. Due colpi di pedale per trovare la condizione prima del Giro d’Italia che avrebbe dovuto correre da capitano. Poi il destino si è messo di mezzo spezzando la vita di Michele Scarponi. Un impatto tremendo contro un furgoncino alla guida del quale c’era Giuseppe Giacconi, 58 anni, piastrellista molto noto a Filottrano, piccola cittadina in provincia di Ancona che ieri lo ha raggiunto. L’uomo è ...

Partito il Giro d’Italia delle stampanti HP : Oltre 20 mila chilometri soltanto nella prima edizione, con un format replicato con successo nei due anni successivi e pronto ad arricchirsi di nuovi momenti di interesse anche in questo 2018: parliamo del tour “HP PageWide XL Truck Tour“, il giro d’Italia che le stampanti Hp ormai compiono ogni anno per presentarsi lungo tutto lo Stivale. Doppio giro d’Italia per la HP Il camion che ospita le ultime creazioni della ...

“Pezzi di me**a!”. Il fuori onda durante la partita gela i giornalisti sky. Una frase urlate e impossibile da non sentire che ha fatto il Giro d’Italia. E sul web è già mania : Una prova di forza mai vista quella con la Lazio, spazzata via 4 -1. Un risultato che non solo permette al Napoli di riprendersi la vetta della classifica, sorpassando di nuovo la Juve che nell’anticipo di sabato aveva battuto al Franchi la Fiorentina, ma dimostra che quella azzurra è seria, valida e concreta pretendente per lo scudetto. Uno scudetto che alle pendici del Vesuvio aspettano da 30 anni, dagli anni di Diego Maradona. Al di là ...

De Laurentiis : “Su Politano il Giro l’ho capito. La Juventus appartiene alla famiglia più potente d’Italia da 100 anni” : Aurelio De Laurentiis, dopo le interviste di ieri, ha ripreso la parola anche oggi. Il presidente del Napoli ha parlato a ‘La Gazzetta dello Sport’ partendo dal duello con la Juve: La Juve ha i giocatori e il Napoli il gioco? Non sono d’accordo. Abbiamo grandi giocatori in rosa e siamo l’unico club in Serie […] L'articolo De Laurentiis: “Su Politano il giro l’ho capito. La Juventus appartiene alla famiglia più ...

Ciclismo - Chris Froome rischia la sospensione? Lappartient : “Lo escludo - non ci sono precedenti. Se si va in appello non si chiude prima del Giro d’Italia” : Il caso Chris Froome è ben lontano da una risoluzione. Il 32enne britannico, risultato non negativo al salbutamolo durante l’ultima Vuelta di Spagna, potrebbe addirittura esordire il prossimo 14 febbraio alla Ruta del Sol: il kenyano bianco non è infatti stato sospeso e la sostanza contenuta comunemente nel Ventolin non prevede che un atleta venga fermato, almeno fino alla sentenza. Il processo, però, è ben lontano dallo svolgersi e ...

Ciclismo - il direttore del Giro d’Italia Vegni sul caso Froome : “Attendiamo i prossimi passi dell’Uci” : Il direttore del Giro d’Italia, Mauro Vegni, a margine della presentazione delle Strade Bianche, esprime la sua posizione netta e ferma sul caso di positività al Salbutamolo, all’ultima Vuelta a España, del britannico Chris Froome, in attesa di giudizio da parte degli organi competenti. “Sul caso Froome noi aspettiamo i prossimi passi dell’Uci, soprattutto sull’istanza presentata dal Team Sky. Noi come organizzatori ...

Ciclismo : patteggiamento per Chris Froome? Perderebbe Vuelta e bronzo Mondiale - ma al Giro d’Italia potrebbe esserci : Una vicenda infinita, sulla quale non è ancora stata fatta chiarezza. Il caso doping di Chris Froome all’ultima Vuelta di Spagna ha sconvolto il mondo del Ciclismo e ha, ovviamente, fatto parlare sia corridori che addetti ai lavori, spesso e volentieri contro il britannico del Team Sky, risultato positivo al Salbutamolo nella corsa a tappe iberica. In pochi giorni è cambiata l’ipotesi difensiva di Froome e dei suoi legali: scartata ...

Roma. Giro d’Italia : piazza del Popolo si tinge di rosa : A oltre 3 mesi dalla partenza del 101° Giro d’Italia, Roma si è colorata di rosa illuminando la Fontana dei Quattro Leoni in piazza del Popolo in simultanea con le altre città tappa di Gara. Lo spettacolo lancia uno dei…Continua a leggere →