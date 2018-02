Giovanni Caccamo Hanno cercato di farmi cambiare cognome | ma io lo mantengo per

L’Eterno di Giovanni Caccamo a Verissimo tra Franco Battiato e la forza delle canzoni (video) : Giovanni Caccamo a Verissimo ci riporta indietro nel tempo, fino all'esordio sul palco dello Zecchino d'Oro. Le difficoltà per emergere sono state tante, ma l'incontro con Franco Battiato è stato per lui provvidenziale. L'artista siciliano è produttore del suo primo singolo, dopo che Giovanni Caccamo è stato scelto per l'apertura dei concerti di Battiato. L'arrivo sul palco dell'Ariston è stato sancito dalla vittoria nelle Nuove Proposte, ...

Domenica In – Diciottesima puntata del 18 febbraio 2018 – Giovanni Caccamo - Lunetta Savino - Ron tra gli ospiti. : Domenica In, nuova Domenica e nuova puntata, la Diciottesima, del noto contenitore Domenicale della prima rete di stato che si sta dimostrando un totale insuccesso. Un’edizione che si sta confermando un grande insuccesso: dopo il nero periodo autunnale, la risalita del periodo natalizio aveva fatto ben sperare, ma appena terminate le vacanze natalizie il programma […] L'articolo Domenica In – Diciottesima puntata del 18 febbraio 2018 ...

Eterno - Giovanni Caccamo | Testo - Audio - MP3 : Canzone Giovanni Caccamo, Eterno: Testo, parole, Audio, video, MP3 Il nuovo singolo di Giovanni Caccamo è Eterno: ecco il Testo, il video, l’Audio e il brano MP3 della canzone. Il Testo del brano di Caccamo, attuale coach di Amici di Maria De Filippi, è un inno all’amore e, del resto, Caccamo si è proprio detto innamoratissimo in questo momento […]

Rimandati i firmacopie di Giovanni Caccamo a Milano e Firenze : le nuove date dell’instore tour : Gli appuntamenti firmacopie di Giovanni Caccamo a Milano e Firenze sono stati posticipati. Il cantante ha comunicato stamattina di essere costretto a rimandare le prime due tappe dell'instore tour promozionale dopo Sanremo 2018 a causa delle sue condizioni di salute che non gli consentono di far fronte all'impegno preso. "Purtroppo questa mattina mi sono svegliato con febbre alta e cali di pressione", spiega Giovanni Caccamo con un post su ...

Giovanni Caccamo alla finale del Festival di Sanremo 2018 con Eterno : il video dell’ultima serata del 10 febbraio : Superata la prova del duetto in compagnia di Arisa – grazie alla quale è riuscito a raggiungere la zona verde della classifica stilata dalla giuria degli esperti -, Giovanni Caccamo alla finale del Festival di Sanremo ci riprova e, questa volta, si affida al parere del pubblico da casa. Il cantante siciliano è tornato questa sera, sabato 10, sul palco del Teatro Ariston con la sua Eterno, il brano che celebra la bellezza dell’amore e dei ...

Giovanni Caccamo : «Vorrei che la serenità della mia vita durasse in ‘Eterno’. Quella volta che a Sanremo mi hanno scambiato per Roberto Bolle…» – Video e Gioco : Giovanni Caccamo Giovanni Caccamo ha un messaggio talmente romantico da essere ambizioso. Al Festival di Sanremo 2018, il cantautore siciliano, infatti, ha portato Eterno (qui il testo) una canzone che parla di una relazione che non conosce nè tempo nè spazio. Un concetto che potrebbe sembrare anacronistico ma che Giovanni, invece, vuole affermare perchè anche oggi è possibile amare per sempre… DavideMaggio.it ha incontrato (e giocato con) ...

Video di Giovanni Caccamo con Arisa a Sanremo 2018 - un duetto con “l’amica speciale” per celebrare l’amore Eterno : La quarta serata del Festival di Sanremo 2018 è dedicata ai duetti e, sul palco dell'Ariston, Giovanni Caccamo sceglie Arisa per dare vita a una particolare versione a due voci della sua Eterno. La cantante, già vincitrice della competizione per ben due volte – nel 2009 nella categoria delle Nuove Proposte e nel 2012 in quella dei Campioni -, ha scelto di affiancare l’amico e collega siciliano, esibendosi sulle note di Eterno, una ...

Arisa con l’apparecchio ai denti a Sanremo 2018 con Giovanni Caccamo : “Non pensavo di venire al Festival” : Non solo il nuovo look con lunghi capelli mori: il pubblico di Sanremo vedrà anche Arisa con l'apparecchio ai denti sul palco della quarta serata del Festival 2018, quella dedicato ai duetti dei Big e alla finale delle Nuove Proposte. Arisa, già vincitrice della sezione Giovani nel 2009 con Felicità e della sezione Campioni nel 2014 con Controvento, torna a Sanremo per duettare con Giovanni Caccamo nel suo brano Eterno. Intervistata a ...

Video di Giovanni Caccamo al Festival di Sanremo 2018 - in Eterno canta la bellezza dei sentimenti : Dopo il debutto da solista di Giovanni Caccamo al Festival di Sanremo 2018 nella sezione dei Campioni, il cantante siciliano è tornato sul palco dell’Ariston nel corso della terza serata per riproporre la sua Eterno. Giunto alla terza partecipazione, Giovanni Caccamo si è presentato al Festival di Sanremo con un brano scritto in collaborazione con Cheope, attraverso il quale è riuscito a mettere in mostra tutte le sue doti cantautoriali. Una ...

