Giorno di cortei | piazze “blindate” | Roma | manifestazioni in centro

Giorno di cortei - piazze “blindate” | : Massima allerta per le manifestazioni di centri sociali e estrema destra in diverse città. Il Viminale: «Non ci saranno sconti per i violenti»

Elezioni - la sfida delle piazze : sale la paura per il Giorno dei cortei : Roma, Milano e Palermo: ad una settimana dal weekend elettorale del 4 marzo l'Italia si appresta a vivere una giornata di...

Giorno del ricordo delle foibe - allerta cortei : Manifestazioni a Torino e Roma il 10 febbraio, Giorno del ricordo delle foibe. Nel capoluogo piemontese hanno convocato dei cortei , in orari diversi, Forza Nuova, Casapound e un comitato di autonomi ...

Macerata - Di Stefano (Casapound) : “Fare cortei di estrema sinistra nel Giorno delle Foibe è come soffiare sul fuoco” : “Fare manifestazioni di estrema sinistra il giorno del ricordo delle Foibe, il 10 febbraio, laddove da dieci anni siamo in piazza per ricordare le vittime, è soffiare sul fuoco. Il ministro dovrebbe avere più accortezza per cercare di evitare qualsiasi scontro fisico”. Lo ha detto Simone Di Stefano candidato premier di Casapound, in una conferenza stampa alla Camera, a proposito delle manifestazioni antifasciste previste per domani ...