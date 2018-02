Gioia Tauro Sequestrati 74 kg di cocaina suddivisa in 65 panetti

Elisabetta Tripodi : "Il Porto di Gioia Tauro deve tornare ad essere volano di sviluppo" : "L'abbassamento dei volumi di lavoro per le imprese di rizzaggio presenti nel Porto " sottolinea Tripodi " sta comportando il fermo dell'indotto, con ricadute devastanti per l'economia di quelle ...

Tripodi - Pd - : 'Porto di Gioia Tauro deve tornare ad essere volano di sviluppo per la Calabria' : 'L'abbassamento dei volumi di lavoro per le imprese di rizzaggio presenti nel Porto - sottolinea Tripodi - sta comportando il fermo dell'indotto, con ricadute devastanti per l'economia di quelle ...

Incidente sulla strada Provinciale tra Taurianova e Gioia Tauro : auto sbanda e si capovolge - muore una donna : Taurianova , Reggio Calabria, " è di un morto il bilancio di un grave Incidente che si è verificato sulla strada Provinciale 1, tra Taurianova e Gioia Tauro. Una donna, della quale non si conoscono al ...

Da Gioia Tauro a Verona - gli industriali calabresi preparano le Assise Generali di Confindustria : Nella stessa misura è grande il valore simbolico della location scelta, la sala Consiliare di un Comune sciolto per infiltrazioni mafiose, per testimoniare la vicinanza del mondo imprenditoriale alle ...

Elezioni - Siclari : 'container - infrastrutture - occupazione : così faremo risorgere il Porto di Gioia Tauro' : Il tempo dell'attesa, della noncuranza politica ha già prodotto eccessivi danni. Ecco perché anche le preoccupazioni espresse dai lavoratori dell'indotto non ci possono lasciare indifferenti. Le ...

Reggio Calabria : Ottavio Amaro inaugura la segreteria politica del Pd per la Piana di Gioia Tauro : Reggio Cal., , incontrerà le sue elettrici e i suoi elettori all'inaugurazione della segreteria politica per la Piana di Gioia Tauro ed illustrerà le motivazioni della propria candidatura e i ...

Perde controllo minicar - muore 22enne a Gioia Tauro : Gioia Tauro , Reggio Calabria, - Un giovane di 22 anni, Andrea Barrese, ha perso la vita mentre un minore è rimasto ferito, in un incidente stradale avvenuto nella notte scorsa a Gioia Tauro, in ...

Gioia Tauro : importante successo per la commedia "Finché giudice non ci separi" : diretto dall'attore e regista Domenico Pantano " proseguirà con gli spettacoli "Sinceramente bugiardi" con Debora Caprioglio il 20 aprile e, successivamente, "Il bacio" con Barbara De Rossi in scena ...

Importante successo per la commedia "Finché giudice non ci separi" a Gioia Tauro : diretto dall'attore e regista Domenico Pantano " proseguirà con gli spettacoli "Sinceramente bugiardi" con Debora Caprioglio il 20 aprile e, successivamente, "Il bacio" con Barbara De Rossi in scena ...

Gioia Tauro : successo per la commedia 'Finchè giudice non ci separi' : diretto dall'attore e regista Domenico Pantano " proseguirà con gli spettacoli "Sinceramente bugiardi" con Debora Caprioglio il 20 aprile e, successivamente, "Il bacio" con Barbara De Rossi in scena ...

Confindustria riparte da Gioia Tauro - Boccia : "legalità e rilancio infrastrutturale le priorità" : La politica deve essere misurata dai risultati sull'economia reale e alcuni provvedimenti stanno producendo effetti concreti. Non abbiamo tempo per fare i conti con una società ideologica, occorre ...

Gioia Tauro - rogo tendopoli : un morto : 8.45 Una persona è morta ed altre due sono rimaste ferite in un incendio scoppiato la scorsa notte nella tendopoli per migranti di San Ferdinando (RC), nella Piana di Gioia Tauro. Sulle cause sono in corso accertamenti. Il morto è stato trovato carbonizzato e le sue condizioni, al momento,non hanno consentito neppure di stabilirne il sesso. I feriti sono stati ricoverati all'ospedale di Polistena. Le loro condizioni non sono gravi. L'incendio ...

Teatro : "In arte Totò" apre la stagione teatrale a Gioia Tauro : Totò è il nome con cui tutto il mondo lo conosce e lo ricorda. Una vita da doppio: Totò la maschera, e il Principe Antonio de Curtis, "quello serio, una persona per bene" diceva lui. Nato a Napoli ...

Gioia Tauro : al Politeama apre la stagione teatrale 'In arte Totò' di e con Enzo Decaro : Quattro gli spettacoli in programma, i grandi nomi della scena teatrale contemporanea faranno tappa nella cittadina della Piana con commedie brillanti rivolte a un ampio pubblico. Le parole del ...