Giochi invernali | Ledecka nella leggenda | due ori in due sport nella stessa olimpiade

Le origini e la storia dei Giochi olimpici invernali : Siamo in periodo di Giochi olimpici invernali e siamo nel momento in cui i migliori atleti del mondo, almeno per quanto riguarda gli sport su neve e ghiaccio, sperano di raccogliere i frutti di un lungo periodo di preparazione partito difatti nel marzo di quattro anni addietro e, nello specifico, dopo la fine delle varie qualifiche olimpiche. Ma da quando è stato possibile per gli sportivi delle discipline invernali andare a caccia delle ...

Olimpiadi invernali 2018 - la guida ai Giochi olimpici di PyeongChang : La bandiera italiana sventola a PyeongChang: la missione azzurra ai Giochi olimpici invernali in Corea del Sud si arricchisce della prima medaglia d'oro: Arianna Fontana, ha...

Olimpiadi invernali 2018 - la guida ai Giochi olimpici di PyeongChang : La bandiera italiana sventola a PyeongChang: la missione azzurra ai Giochi olimpici invernali in Corea del Sud si arricchisce della prima medaglia d'oro: Arianna Fontana, ha...

Ai Giochi Olimpici Invernali di PyeongChang c'è spazio anche per l'Italia degli eSports : In queste settimane la Corea del Sud è sotto i riflettori per la XXIII edizione dei Giochi Olimpici Invernali in programma dal 9 al 25 febbraio nella cittadina di PyeongChang. Oltre allo sport tradizionale questo paese è celebre anche per la diffusione degli eSports, un fenomeno in continua espansione che, secondo la società di ricerca NewZoo, si stima raggiungerà un giro d'affari di 1.5 miliardi di dollari e 286 milioni di appassionati a ...

Alibaba : una visione futuristica per i Giochi olimpici invernali 2018 di PyeongChang - : Appassionati di sport e atleti potranno visitare la città, recarsi agli eventi migliori, prepararsi alle condizioni atmosferiche e vivere i Giochi olimpici in nuovi modi grazie alla più recente ...

Giochi invernali Asia - idea candidatura Coree unite : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

Giochi invernali Asia - idea candidatura Coree unite : Il progetto consentirebbe di 'riutilizzare le strutture costruite per queste Olimpiadi e proseguire negli scambi con il Nord attraverso lo sport'. Per le località in cui far svolgere i Giochi ...

Delusione del team Italia nello sci di fondo e nel SuperG ai Giochi invernali : Dopo l'ottima prestazione di Michela Moioli, che le ha garantito il gradino più alto del podio e l'oro olimpico nello snowboard cross, gli uomini impegnati nel SuperG e nello sci di fondo non sono riusciti a proseguire la striscia vincente, mancando due appuntamenti importanti con le medaglie di Pyeongchang 2018.Nel SuperGigante al Jeonseong Alpine Centre, il migliore degli azzurri è stato Dominik Paris, settimo. Sedicesimo posto ...

#MeToo - lotta alle molestie sessuali anche ai Giochi olimpici invernali : «Hai avuto il coraggio di abusare di me nel mio letto, nella mia stanza alle Olimpiadi». Jamie Dantzscher, americana della ginnastica, bronzo olimpico nel 2000, lo ha detto direttamente a Larry Nassar nella sua testimonianza al processo contro il medico molestatore condannato per possesso di materiale pedopornografico e per abusi nei confronti di centinaia di ragazze. Lo ha potuto fare dalla sua posizione di medico della nazionale ...

Arianna Fontana - una vita da vincente tra pattini e rap : oro ai Giochi invernali. Argento a Pellegrino : Il giorno della cerimonia di apertura di PyeongChang 2018 è diventata anche la seconda atleta della Federazione Italiana Sport del Ghiaccio a portare il tricolore. In Corea del Sud era considerata ...

Ecco l'incredibile triplo axel di Mirai Nagasu ai Giochi invernali : Ha solo 24 anni la pattinatrice californiana Mirai Nagasu che passerà alla storia per essere la prima americana ad aver completato un triplo axel ai giochi invernali . Si sporge leggermente in avanti, ...

Short track - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : Arianna Fontana epica - è la più medagliata di sempre ai Giochi in questo sport : Grazie all’oro conquistato nei 500 metri alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018, Arianna Fontana diventa l’atleta con più medaglie olimpiche nella storia dello Short track. In totale sono sei le medaglie della valtellinese ed è un primato condiviso con la leggenda cinese Wang Meng. La campionessa valtellinese, però, ha ora la possibilità di diventare la più vincente di sempre alle Olimpiadi in solitaria, visto che Arianna sarà ...

PyeongChang - Malagò : grazie Arianna - mia prima a Giochi invernali : PyeongChang , Corea del Sud, , 13 feb. , askanews, 'Una gara entusiasmante, grazie Arianna Fontana anche per questa mia 'prima' ai Giochi invernali'. Questo il tweet con il quale il presidente del ...

Olimpiadi invernali 2018 - la guida ai Giochi olimpici di PyeongChang : La bandiera italiana sventola a PyeongChang: la missione azzurra ai Giochi olimpici invernali in Corea del Sud si arricchisce della prima medaglia d'oro: Arianna Fontana, ha...