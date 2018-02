Ghouta | l' orrore e la vergogna

huffingtonpost

(Di sabato 24 febbraio 2018) "La tragedia siriana non deve diventare anche la tomba delle Nazioni Unite"", dice l'ambasciatore francese al Palazzo di Vetro, ,Francois Delattre . Una "tomba" che racchiude oltre 450mila persone, in maggioranza civili, vittime di una guerra che sta per raggiungere (l'11 marzo prossimo) il suo settimo anniversario. Sette anni nei quali la Russia, grande protettrice di Bashar al-Assad, ha utilizzato nove volte il diritto di veto per bloccare risoluzioni di condanna per le stragi di civili compiute dalle forze lealiste e per documentati attacchi contro civili con l'uso di armi chimiche (sarin).Il diritto di veto brandito come un'arma non meno devastante di quelle utilizzato sul campo, e quando non si arriva al veto si cerca, riuscendoci, di guadagnar tempo in estenuanti discussioni sugli aggettivi, sulle virgole, col solo obiettivo di far conquistare altro territorio al proprio protetto ...