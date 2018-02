Gentiloni e Renzi alla manifestazione antifascista

Cortei a Roma - Gentiloni e Renzi in piazza con l’Anpi contro il fascismo : Il premier abbraccia il segretario del Pd e dice: «C’è bisogno di sicurezza e legalità». La sinistra, divisa alle urne, si riunisce: sfilano Grasso, Bersani e Boldrini di Leu e i ministri Pinotti, Orlando, Martina e Fedeli. «Centomila in piazza» dicono gli organizzatori

I conti in tasca ai governi Renzi-Gentiloni - aspettando il prossimo : In Dio abbiamo fede ma tutti gli altri devono portare i dati". Per valutare quale Italia i governi Renzi e Gentiloni lasciano in eredità alla prossima legislatura, è opportuno prendere sul serio la ...

Sondaggi Elezioni 2018/ Fiducia leader : Gentiloni prima scelta - Renzi al 30% - Berlusconi non sfonda : Sondaggi politici verso le Elezioni 2018: intenzioni di voto e Fiducia leader, Gentiloni la prima scelta mentre Renzi non va oltre il 30%. Berlusconi non convince(Pubblicato il Fri, 23 Feb 2018 01:16:00 GMT)

Napolitano affonda Renzi e lancia il bis di Gentiloni : Chi temeva che Giorgio Napolitano potesse mancare all'appello, si rassereni. Chi pensava che l'uderstatement fosse dote indispensabile per candidarsi a «riserva della Repubblica», ci ripensi. Il partito dello «status quo» ha rotto gli indugi, spostate le fiche dal cavallo bolso MatteoRenzi al pimpante PaoloGentiloni, lo esibisce e lo vezzeggia a mo' di purosangue (i nobili natali non vengono ...

Elezioni 2018/ Caos Boschi in Pd Alto Adige : via 14 dem. Napolitano loda Gentiloni e snobba Renzi : Elezioni 2018, ultimi giorni di campagna elettorale verso il 4 marzo: Boschi candidata spacca il Pd Alto Adige, via in 14. Renzi con Berlusconi, "niente larghe intese post voto"(Pubblicato il Wed, 21 Feb 2018 16:15:00 GMT)

D'Alema e Renzi nell'angolo Prodi al voto col piccolo Ulivo Il professore scommette su Gentiloni : Il recente battibecco dialettico tra Massimo D’Alema e Romano Prodi fa sorridere. Non perché non sia un fatto politico rilevante ma perché D’Alema e Prodi, semplicemente, non si possono vedere sebbene in gran profluvio di “amico” e “compagno” (tra l’altro, “che sbaglia”). Segui su affaritaliani.it

Elezioni : Renzi - io e Gentiloni mai litigato e mai lo faremo : Roma, 20 feb. (AdnKronos) – “La vera questione non è dentro il centrosinistra, io e Gentiloni non abbiamo litigato in questo anno e non lo faremo in futuro. E’ fondamentale si ragioni su cosa potrebbe avvenire se vince schieramento che, per esempio, vuole uscire da euro. Parliamo di questo”. Lo ha detto Matteo Renzi a ‘Di Martedì’. L'articolo Elezioni: Renzi, io e Gentiloni mai litigato e mai lo faremo sembra ...