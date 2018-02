Gattuso | ' La squadra sta bene' e cerca il colpo nella capitale

Milan-Ludogorets - Gattuso : 'Abbiamo tutto da perdere. Ancelotti? La mia squadra è diversa dalla sua' : ... ha parlato così Gennaro Gattuso: "Abbiamo tutto da perdere, è una partita che bisogna giocare " ha dichiarato l'allenatore rossonero a Sky Sport - Saranno 90 minuti molto impegnativi, loro daranno ...

Ancelotti : 'Gattuso anima della squadra - rivedo il mio Milan. 4° posto possibile' : Il tecnico reggiolo parla di 'Ringhio' in una lunga intervista concessa a La Gazzetta dello Sport . SI ASPETTAVA FACESSE RINASCERE IL MILAN IN POCO TEMPO - 'Sinceramente ci speravo, ma non ne avevo ...

Milan - Filippo Galli : "Gattuso ha studiato. E la squadra lo segue" : Il responsabile del settore giovanile rossonero: "Rino è un professionista attento. Il nuovo Cutrone? Bellanova"

Gattuso : "Ludogorets squadra forte - non possiamo sbagliare" : Il tecnico presenta la sfida di andata dei sedicesimi di Europa League: "Ha attaccanti veloci che possono

Milan - Gattuso : 'Vittoria che non risolve i nostri problemi. La squadra crede nelle mie idee' : Gennaro Gattuso sorride ma non si scompone dopo il successo contro la Spal. Il tecnico del Milan commenta a Premium Sport : 'Dopo l'1 a 0 abbiamo un po' sofferto, ma lo sapevamo che la Spal avrebbe potuto crearci dei problemi. Col passare del tempo abbiamo lavorato meglio, ma il 4 a 0 non deve confondere i giudizi: ...

Milan - la squadra di Gattuso attesa da un incredibile tour de force : tutti i dettagli : Spal-Milan rappresenterà per i rossoneri la prima sfida di un tour de force che proseguirà fino al 18 marzo, quando ci sarà l’ultima gara prima della sosta per le Nazionali contro il Chievo. La squadra di Gattuso in questo lasso di tempo giocherà ben 9 match, che potrebbero salire a undici in caso di qualificazione agli ottavi di Europa League. Al termine di questo ciclo di sfide si capirà se la stagione dei rossoneri potrà ancora regalare delle ...

Milan - Caressa : 'Sempre creduto in Gattuso - allenatore da grande squadra' : Fabio Caressa , giornalista di Sky Sport, parla di Gennaro Gattuso e del suo Milan : 'Quando cambia tutto in una società bisogna ritrovare dei punti fermi, questi si trovano nelle radici e tradizioni. Gattuso rappresenta questo, è ...

Milan - Suso esalta Gattuso : 'Con lui siamo un'altra squadra - ricorda Gasperini' : Il suo gol non è bastato al Milan per battere l'Udinese, Suso è intervenuto a Sky Sport al termine dell'incontro: 'Io mi sono girato, ho visto la palla in quella posizione e ho provato a calciare. È stato un gol bello. Il mio migliore con il Milan? Forse sì, ma anche quello a ...

Milan - Gattuso/ “Champions? Non siamo belli come Brad Pitt - voglio una squadra brutta come me” : Milan, Gattuso sulla corsa Champions: “Non siamo belli come Brad Pitt, voglio una squadra brutta come me”. Le ultime notizie sulla conferenza stampa in vista dell'Udinese(Pubblicato il Sat, 03 Feb 2018 16:14:00 GMT)

Milan - Bonaventura : "Lazio - che squadra". Calha : "Gattuso mi dà fiducia" : "La Lazio è una grande squadra, un test importante per noi". Così Giacomo Bonaventura - in un'inusuale conferenza insieme al compagno Calhanoglu - presenta la sfida con la Lazio, valida per la ...

Milan-Gattuso - umiltà e sacrifici : questa squadra ha il suo dna : Milan-Gattuso, umiltà e sacrifici: questa squadra ha il suo dna Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Milan-Gattuso- Un Milan cinico e spietato espugna la Sardegna Arena e porta a casa tre punti fondamentali in ottica Europa. Un Milan tutt’altro che perfetto, ma con grande voglia di mettersi in gioco, migliorarsi e cercare un cambio di marcia deciso in ...

Milan - Gattuso si rilassa : due giorni di festa alla squadra : MilanO - Dopo la vittoria nel derby in Coppa Italia e il pareggio in rimonta a Firenze , Gattuso può mollare la presa per qualche ora. L'allenatore rossonero ha deciso di concedere due giorni e mezzo ...

Milan - boccata d'ossigeno Gattuso : Siamo squadra : Per il Milan «ancora alla canna del gas» (dixit Rino Gattuso) è una mezza boccata d'ossigeno. Che risulta fondamentale per trascorrere il Capodanno senza depressione e preparare il 2018 per la completa rinascita. Il pareggio di Firenze ha innanzitutto un valore statistico: per la prima volta i rossoneri, finiti sotto, sono riusciti a rialzare la testa e risalire la china, tra l'altro nell'occasione al culmine ...

Gattuso - cominciamo a essere squadra : ROMA, 30 DIC - "Non volevamo perdere perchè sapevamo quello che abbiamo speso nel derby. Qualche giocatore non era al top ma abbiamo fatto la gara che dovevamo fare". Così il tecnico del Milan, Rino ...