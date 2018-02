Galles-Italia | Sei Nazioni 2018 | quando si gioca? Programma | orari e tv

oasport

: Rugby, Sei Nazioni 2018: Galles-Italia. Quando si gioca? Programma, orari e tv del quarto turno degli azzurri… - MatteoMarchini5 : Rugby, Sei Nazioni 2018: Galles-Italia. Quando si gioca? Programma, orari e tv del quarto turno degli azzurri… - quietanza : Ogni anno mi chiedo perché si ostinano a far giocare l’Italia al #6Nazioni. Un divario tecnico quanto una montagna… - Fioren3Antonino : RT @JillMorrisFCO: Felice di incontrare nuovamente Antonio D’Amato e visitare la sua splendida azienda #SEDA International Packaging Group,… -

(Di sabato 24 febbraio 2018) Al risveglio, il giorno dopo la terza gara dell’nel Seidi rugby, è già tempo di pensare al quarto impegno degli azzurri. Dopo una settimana di riposo infatti la nostra selezione è attesa dalla terza trasferta consecutiva, che sarà l’ultima di questo torneo. Gli azzurri faranno visita, domenica 11 marzo, alle 16.00 orana, al, che, in attesa di disputare oggi la terza gara, ha vinto all’esordio in casa con la Scozia, ma ha poi perso nella seconda gara al cospetto dell’Inghilterra. Purtroppo per loro, lo stop ha inficiato le possibilità di vittoria finale. La gara sarà trasmessa in chiaro da DMAX, al canale 52 del digitale terrestre, all’epg 136 di Sky e 28 di TivùSat. Tutte le sfide del Seisaranno trasmesse in diretta TV ed in live streaming sulla piattaforma OTT gratuita DPLAY, nonché su OASport. Di seguito il...